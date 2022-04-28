Nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri belli oldu

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Akşener'in 'denetim yok' iddiasına TOKİ'den yanıt: Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM Grubundaki sözleriyle ilgili, "İYİ Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir" açıklamasını yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada, "Kurumu yıpratmayı hedefleyen maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemeli" ifadelerine yer verildi.