Nükleerde hedef uygun maliyetle son teknoloji

Nükleer enerjiye yönelik adımlarını son yıllarda hızlandıran Türkiye, yıl sonuna kadar Mersin’de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk reaktörü devreye alacak. Akkuyu’da dört reaktörün tamamlanmasıyla 5 bin megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılacak. Türkiye'nin nükleer santral çalışmaları kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin- Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlenmişti. Sinop'ta yapımı planlanan ikinci nükleer santral ve Kırklareli'nde kurulması planlanan üçüncü santral için görüşmeleri sürdüren Türkiye, bu sayede üç nükleer santralde toplam 15 bin megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.





ÜÇ FARKLI ÜLKEYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trakya'da kurulacak olan üçüncü nükleer enerji santraline yönelik Çin ile görüşmeler sürüyor. Çin ile gerçekleştirilen görüşmelerde 'tasarruf' tedbirleri de dikkate alınıyor. Maliyet ve teknoloji alternatiflerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde, hala somut bir adım atılmadı. Son imzalar atılana kadar farklı denklemlerin gündemde olduğunu belirten kaynaklar, tüm alternatiflerin değerlendirileceğini kaydediyor. Kırklareli’ndeki proje için Güney Kore ve Rusya ile de görüşmeler sürüyor.





TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Kurulacak olan santraller için en son teknolojinin en uygun maliyet ile kullanılması hedeflenecek. Aynı zamanda teknoloji transferi konusu da Türkiye'nin öncelikleri arasında olacak. Türkiye enerji üretimi için nükleer teknolojiden yararlanmayı 1970'li yılların başında gündemine aldı. 68 yıllık nükleer santral hayali, Akkuyu'da üretimin başlaması ile gerçek olacak.





YERLI ÜRETIM PAYI ARTACAK

Türkiye farklı bölgelerde kurulması planlanan nükleer santrallerden sağlanacak 15 bin megavatlık üretim kapasitesinin yanı sıra, 20-30 yıllık süre zarfı içerisinde küçük modüler reaktörlerle (SMR) 5 bin megavatlık ek üretim kapasitesi hedefliyor. İkinci ve üçüncü santrallerde de Akkuyu’dan daha da yüksek oranda yerlileşme ve yapım sırasında insan kaynağını geliştirilmesi Türkiye’nin öncelikli beklentileri arasında yer alıyor.



