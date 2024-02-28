|
Ekonomi

Ocakta ihracat 20 milyar dolara dayandı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.

11:04 - 28/02/2024 Çarşamba
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında ihracatın yıllık yüzde 3,5 arttığını, ithalatın yüzde 22 azaldığını açıkladı.


Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalıp 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. 2023 Ocak'ta yüzde 57,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 Ocak'ta yüzde 76,2'ye yükseldi. İhracatta, ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. İthalatta, 2024 Ocak'ta ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,6 oldu.


EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA


Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 999 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.


İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI


Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat, 4 milyar 324 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.




#TÜİK
#İhracat
#İthalat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Petrol sert düştü! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? 28 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları