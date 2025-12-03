MÜSİAD Vizyoner’25 zirvesi bu yıl 'Konnektivite: Order-Disorder-Reorder' temasıyla iş dünyasının yeni nesil iş birliklerini ve küresel bağlarını masaya yatırdı. Açılışta konuşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, küresel düzenin artık sürdürülemez olduğunu belirterek, "Bize öğretilmiş dünya çöktü ve yeni dünya eski kalıplara zerre saygı duymuyor" dedi. Özdemir, bugün yaşanan kırılmaların bir çöküş değil, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

HUZUR BAŞKASININ ÇARESİZLİĞİNE BAĞLI

Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde önemli toplantı ve oturumlara sahne oldu. Başkan Özdemir şöyle konuştu: "Ekonomide dayanıklılığa yöneleceğiz, kültürler ve toplumlar arasında yeniden bağlar oluşturmak zorunda kalacağız, teknoloji ise ancak ve ancak insan ile birlikte ilerlemek zorunda kalacak. Yeni düzen, ortak aklın, ortak değerlerin ve ortak sorumlulukların düzeni olacak. Olmak da zorunda, yoksa dünya altüst olacak"

Özdemir, "Dünyada artık güvenlik başkalarının güvensizliği, zenginlik başkalarının yoksulluğu üzerine inşa ediliyor. Huzurumuzu başkalarının çaresizliğiyle besliyoruz" ifadelerini kullandı. Kendilerine 'dünya düzeni' olarak sunulan yapının aslında sorgulanmasın diye paketlenmiş bir illüzyon olduğunu belirten Özdemir, "Eski kuralların işlevini yitirdiği, yenilerinin ise daha yazılmadığı bir eşiğin üzerindeyiz. Bugün yaşadığımız kaos bir kriz değil, bir doğum sancısı" diye konuştu.

BELİRSİZLİK SİSTEMİN DOĞAL HALİ

Belirsizliğin artık dünyanın doğal hali olduğunu vurgulayan Özdemir, Gazze’deki insani dramı örnek göstererek, "Savaşların haritası genişliyor ama insanlığın vicdanı daralıyor. Teknoloji gelişiyor, ekonomiler büyüyor; peki ya merhamet? Birbirimize bağlanıyoruz ama acılarımıza aynı hızla bağlanamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ETKİNLİK GELİRİ GAZZE'YE

Zirvenin, bu nedenle 'Konnektivite' temasını merkezine aldığını söyleyen Özdemir, geleceğin düzeninin bağlantılar ve ortak akıl üzerinden kurulacağını dile getirdi. “Ekonomide dayanıklılığa yöneleceğiz, toplumlar arasında yeniden bağ kurmak zorundayız. Teknoloji ancak insanla birlikte ilerlemek zorunda” diyen Özdemir, “Evet, düzen bozulur, düzensizlik artar ama insan her seferinde yeni bir düzen kurmayı başarır” bilgisini verdi. Zirvede, Türkiye’nin bölgesel ve küresel konnektivite vizyonu dünyanın farklı ülkelerinden konuşmacıların katılımıyla ele alınacak; etkinlik gelirleri ise Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye yardım olarak aktarılacak.







