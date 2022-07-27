Ekonomi Öğütücü bilya ithalatında üç yıl korunma önlemi uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Öğütücü bilya ithalatında üç yıl korunma önlemi uygulanacak

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Öğütücü bilya ithalatında üç yıl korunma önlemi uygulanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı

Kararda, ilgili mevzuat çerçevesinde açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

Buna göre, "Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" tanımlı eşyaların ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük tutarı, ilk dönem ton başına 200 dolar, ikinci dönem ton başına 195 dolar, üçüncü dönem de ton başına 190 dolar olacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının bu karara ilişkin İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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