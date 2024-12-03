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Oğuz Alper Öktem Elon Musk'ın avukatını ağırladı: Martı ve Tesla iş birliği mi yapacak?

Oğuz Alper Öktem Elon Musk'ın avukatını ağırladı: Martı ve Tesla iş birliği mi yapacak?

Semih Bozkuş
21:213/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro'yu İstanbul'daki ofislerinde ağırladı.
Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro'yu İstanbul'daki ofislerinde ağırladı.

Martı İcra Kurulu Başkanı Oğuz Alper Öktem, Elon Musk’ın avukatı Alex Spiro'yu ağırladı. Spiro'ya Martı ofisini gezdirdiklerini ifade eden Öktem, "Gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk." dedi. Öktem'in bu sözleri, Martı ile Tesla arasında gelecekte olası bir iş birliği olabileceği şeklinde yorumlandı.

SpaceX
ve
Tesla
'nın sahibi
Elon Musk
’ın avukatı
Alex Spiro
, teknoloji şirketi
Martı
’yı ziyaret etti.
Spiro'nun ziyaretini
Martı
ve
Martı Tag
'ın kurucusu
Oğuz Alper Öktem
duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Öktem, Spiro'ya Martı'nın İstanbul'daki ofisini gezdirdiklerini ifade ederek, "
Gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk.
" dedi.
Öktem'in bu sözleri,
Martı
ile
Tesla
arasında gelecekte olası bir iş birliği olabileceği şeklinde yorumlandı.

"Tesla ve Martı iş birliği"

Öktem, Spiro ile geçtiğimiz ay da Florida'da bir araya gelmişti.

Görüşmede Martı TAG ve paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hakkında sohbet ettiklerini ifade eden Öktem, "
Belki bir gün Tesla ve Martı işbirliğinde otonom araçlar memleketin her yerinde olur.
” ifadelerini kullanmıştı.


#Martı
#Oğuz Alper Öktem
#Tesla
#Elon Musk
#Alex Spiro

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