Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro'yu İstanbul'daki ofislerinde ağırladı.
Martı İcra Kurulu Başkanı Oğuz Alper Öktem, Elon Musk’ın avukatı Alex Spiro'yu ağırladı. Spiro'ya Martı ofisini gezdirdiklerini ifade eden Öktem, "Gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk." dedi. Öktem'in bu sözleri, Martı ile Tesla arasında gelecekte olası bir iş birliği olabileceği şeklinde yorumlandı.
ve
'nın sahibi
’ın avukatı
, teknoloji şirketi
’yı ziyaret etti.
Spiro'nun ziyaretini
ve
'ın kurucusu
duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Öktem, Spiro'ya Martı'nın İstanbul'daki ofisini gezdirdiklerini ifade ederek, "
Gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk.
" dedi.
Öktem'in bu sözleri,
ile
arasında gelecekte olası bir iş birliği olabileceği şeklinde yorumlandı.
"Tesla ve Martı iş birliği"
Öktem, Spiro ile geçtiğimiz ay da Florida'da bir araya gelmişti.
Görüşmede Martı TAG ve paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hakkında sohbet ettiklerini ifade eden Öktem, "
Belki bir gün Tesla ve Martı işbirliğinde otonom araçlar memleketin her yerinde olur.
” ifadelerini kullanmıştı.
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