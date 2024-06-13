Olgunlaşamayan kuzular fiyatı yükseltti

Bayram yaklaştıkça kurban pazarları da hareketlenmeye başladı. Ancak küçükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 100’e varan artışlar olduğuna dikkat çeken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, bunun nedenlerinden biri olarak da ocak ve şubat ayında doğan kuzuların bayrama kadar yeterli olgunluğa erişmemesini gösterdi.

6 AYI DOLDURMUYOR

Kurban edilecek hayvandaki en önemli konunun küçükbaş hayvanın 1 yaş, büyükbaş hayvanın 2 yaş boyutlarında olması gerektiği olduğunu belirten Çelik, "Küçükbaşta 6 aylık hayvan, 1 yaşındaki hayvanın kilosunda ve görüntüsünde olursa kurban oluyor. Kurban Bayramı her yıl 10 gün öne geldiği için ocak, şubat ve mart ayından sonra yapılan doğumlar bayrama kadar 6 ayı dolduramıyor. Dolayısıyla popülasyonda bir düşüş var. Hayvanlar 6 ayı dolduramadığı ve piyasada da azaldığı için

kurbanlık fiyatları bu sene biraz yüksek” ifadelerini kullandı.

Mera ıslahıyla maliyetler düşer

Yüksek et fiyatlarını düşürebilmek için neler yapmak gerektiğini de anlatan Çelik, şunları kaydeti: "Et fiyatlarının düşmesi, girdi maliyetlerini düşürmek ve üretimi artırmakla mümkün olacaktır. Mera israfı yapmadan, mera ıslahı yaparak maliyeti düşürebiliriz. Böylece gelecek dönemlerde daha rahat hayvan yetiştirebiliriz."

Uçak ve otobüs bileti satışları rekor seviyede

Dokuz güne uzatılan Kurban Bayramı tatili için uçak ve otobüs biletlerinde doluluk oranlarında rekor seviyelere ulaşıldı. Biletbayisi.com, 14-23 Haziran arasında yaşanan yoğun seyahat talebine ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, bayram tatilinde uçak seyahatine talep, zirveye ulaştı. Mevcut tüm uçuşlar tamamen doldu. Açılan ek seferlerdeki uçak biletlerinin de yüzde 92'si hızla satıldı. Seyahat planı yapanlar için iç hat uçak biletlerinde ortalama fiyatlar 1500-2500 TL, dış hat uçuşlarında ise 3 bin-6 bin TL arasında değişiyor. Otobüs seyahatlerinde de bayram dolayısıyla büyük bir talep artışı yaşandı. Mevcut seferlerin yüzde 96'sı doldu ve açılan ek seferlerdeki biletlerin yüzde 88'i satıldı. Şehirler arası otobüs biletleri 200-800 TL arasında değişiklik gösterirken, bayram dönemi nedeniyle fiyatlar daha yükseldi. Araç kiralama hizmetlerine olan talep de önemli ölçüde arttı.







