Ekonomi Ons fiyatıbin 251 dolarla5 ayın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ons fiyatı bin 251 dolarla 5 ayın zirvesinde

Güvenli liman olarak görülen altına ilgi sürüyor. Ticaret gerginliğinden kaynaklı güvenli varlık talebiyle beş ayın en yüksek seviyesinden işlem gören altının ons fiyatı, dün güne bin 251 dolarla başladı. Yükselişin ardından altın gün içinde bin 246 dolar seviyelerinde dengelendi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Altının ons fiyatı, dün güne bin 251 dolarla başladı.
Altının ons fiyatı, dün güne bin 251 dolarla başladı.

Küresel çapta yaşanan gerilimler, altın fiyatlarını dalgalandırıyor. Ayşe Teyze'nin de güvenli liman olarak gördüğü altın, Asya hisseleri ve ABD vadeli piyasasında ticaret gerginliğinden kaynaklı endişelerin etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesinden işlem gördü. Dün güne bin 251 dolar ile başlayan altının ons fiyatı, 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BİN 246 DOLAR DA DENGELENDİ

Altının ons fiyatı yıl başında bin 320 dolar seviyelerinde iken, 22 Ocak'ta tarihin en yüksek seviyesine bin 349 dolara yükseldi. Temmuz ayından itibaren düşmeye başlayan altının ons fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından bin 246 dolar lira seviyelerinde dengelendi. Çin'in Huawei Technologies Co. CFO'sunun tutuklanmasını protesto etmek için ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırması ve Çin'in yavaşlayan ekonomisi, güvenli varlık talebini artırdı.

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatında endişelerin azalması ve hisse senetlerinin gerilemesiyle hızlı toparlanacağını ifade etti. Özellikle 2019'un ikinci çeyreğinden sonra altının ons fiyatında agresif yükselişlerin yaşanabileceğine işaret eden Memiş, teknik olarak bin 450- bin 500 dolar seviyelerini test edeceği öngörüsünde bulunarak, "Altının ons fiyatında beklediğim yükselişler, devamında altının gram fiyatında da yükselişlere neden olabilir. Altının gram fiyatı ise 2019 yılında 290 lira ile yeni seviyelerini test edebilir. Altın borcu olanlar, 2019’da düğün yapacaklar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli" dedi.

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