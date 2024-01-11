Önümüzdeki kış doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Bayraktar, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı soruya ilişkin "Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz." cevabını verdi.

Yeni yıla girerken de 'artış yok' demişti

Öte yandan Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında artış beklenip beklenmediğine ilişkin 2023'ün son günlerinde de açıklamada bulunmuştu.

Yeni yıla girerken vatandaşların elektrik, doğal gaz, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerinin devam ettiklerini belirterek, "Herhangi bir fiyat artışı söz konusu olmadı. İmkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızın artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.











