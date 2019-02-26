Ekonomi Ordudan Tanzanya fındık yağı
İŞ DÜNYASI

Ordu'dan Tanzanya fındık yağı

Ordu'da yerleşik bir firma tarafından üretilen fındık yağı Tanzanya ve Çin'e ihraç edilmeye başlandı. Fabrikada tırlara yüklenen yağlar, Trabzon Limanı'na gönderilirken, Tanzanya'ya ise ilk defa sofralık yağ satıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fındık yağı​ üretim tesisi.
Fındık yağı​ üretim tesisi.

Tanzanya ve Çin'den bir süre önce kente gelen iş adamları, Altınordu ilçesinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerde fındık yağı ihracatı için anlaşmaya varıldı.

  • Fabrikada tırlara yüklenen yağlar, Trabzon Limanı'na gönderildi.

AR-GE YAPILDI

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş, tırların gidişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır Tanzanya ve Çin'e ihracat yapabilmek için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

TANZAYA'YA İLK DEFA GÖNDERİLİYOR

Çin'e birkaç yıl önce yağ ihracatı yaptıklarını ancak aradaki mesafenin uzunluğu gibi nedenlerle bunun devamının sağlanamadığını belirten Altaş, Tanzanya'ya ise ilk defa sofralık yağ sattıklarını ifade etti.

Fındık yağı üretim.

Altaş, herhangi bir kimyasal kullanmadan ürettikleri fındık yağının Amerika, İtalya, Tayvan, Irak, Suriye, Senegal ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeye gönderildiğini dile getirerek, "Bu ülkelerin yanında Çin ve Tanzanya pazarını oldukça önemsiyoruz. Çin dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Tanzanya ise Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Bu nedenle iki ülkeye yapılan ihracata oldukça önem veriyoruz." dedi.

  • Tanzanya ve Çin'e aspir ve ceviz yağı ihracatına da başladıkları anlatan Altaş, söz konusu iki ülkeden ballı fındık ve ballı fıstık ezmesine de ilgi olduğunu söyledi.

"Hedefimiz ürünlerimizin yüzde 90'ını ihraç edebilmek"

Altaş, Çin ve Tanzanya'ya bu yıl içinde çok miktarda sofralık yağ ihraç edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 90'ını ihraç edebilmek. Önceden yüzde 10 ihracat yapıp yüzde 90'ını iç piyasaya gönderiyorduk. İnşallah yıl sonunda bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için ülkemizin kaliteli fındığına ve cevizine güveniyoruz." diye konuştu.

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  • Firmanın Dış Ticaret Müdürü İlker Kırcı da Çin'e bu hafta içinde 536 ton fındık, ceviz ve aspir yağı göndereceklerini, aynı şekilde Tanzanya'da sevkiyatın hızla devam ettiğini dile getirdi.

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