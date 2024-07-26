Orta kalibre toplarda VENOM LR dönemi başlıyor

“Bilindiği üzere VENOM LR, çok düşük geri tepmeye sahip 30x113 mm orta kalibre bir top. Ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu yüksek teknoloji ürün, tüm dünyada kara, deniz ve hava platformları için çok önemli bir çözüm. Her geçen gün daha fazla modern ordu, envanterine 30x113 mm topları eklemeyi arzu ediyor. 30x113 mm düşük geri tepmeli toplar için uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) üreten SYS Grup şirketi UNIROBOTICS de bu yoğun ilgiden pozitif etkileniyor. SYS bünyesinde bir takım olarak hareket ederek en iyisini üretmek için çalışıyoruz. Bunun karşılığında gördüğümüz yoğun ilgi de bizi fazlasıyla mutlu ediyor.”