Orta kalibre toplarda VENOM LR dönemi başlıyor

CANiK’in de aralarında bulunduğu grup şirketleriyle global savunma sanayiinde güçlü bir oyuncu olan Samsun Yurt Savunma (SYS), İngiltere’nin köklü savunma sanayisi şirketlerinden orta kalibre hafif top üreticisi AEI Systems’ı bünyesine katarak stratejik bir hamle yapmıştı.
Bu sayede ulaştığı geniş ürün yelpazesiyle dünyadaki az sayıdaki orta kalibre top üreticiden biri haline gelen SYS, AEI Systems’ın sahip olduğu kabiliyetleri, diğer SYS Grup şirketlerinin yüksek kaliteli ürünleriyle birleştirerek, dost ve müttefik ülkeler için muharebe sahasında fark yaratacak çözümlere imza atmaya başladı.
AEI Systems'ın 60 yıllı aşan orta kalibre silahlardaki bilgi birikimiyle ortaya çıkan 30x113 mm düşük geri tepmeli, orta kalibre top VENOM LR, yurt içinde ve dışında sergilendiği fuarlarda büyük ilgi gördü. Bu ilgiyi kısa sürede sözleşmelere dönüştüren AEI Systems, Ağustos ayında VENOM LR’ın ilk teslimatını gerçekleştirecek.
Alanında, tüm dost ve müttefik ülkelerin kara, hava ve deniz platformlarının bu kalibredeki ihtiyacını karşılamayı hedefleyen AEI Systems, 5 sene sonunda orta kalibre top satış cirosunu yıllık 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. SYS, bu yöndeki çabalara başta yüksek teknoloji uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üreticisi olan UNIROBOTICS olmak üzere tüm grup şirketleriyle de destek verecek.
“Yoğun talebi karşılamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık”
SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, modern dünya orduları için orta kalibre topların, özellikle 30x113 mm mühimmatın öneminin gün geçtikçe arttığını söyledi.
Bu kalibrede top üretebilen ve dünya genelindeki talebi karşılayabilen sadece 3 üretici bulunduğuna dikkati çeken Aral, ABD ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye’nin pazardaki yerini aldığını ifade etti.
Bu tablonun, AEI Systems’ın 2022 yılında SYS Grup Şirketleri arasına katılmasıyla birlikte yapılan yatırım ve kapasite artışının, hem Türkiye hem de dost ve müttefik ülkeler için çok önemli bir atılım olduğunu vurgulayan Aral, şöyle konuştu:
“Dünya ordularının gözdesi”
AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, AEI Systems’ın SYS Gruba katılması sonrası yapılan yatırımlar ve kapasite artışı ile orta kalibre üretiminde önemli bir güç haline geldiğini söyledi.
VENOM LR’nin ilk teslimatları için hazır olduklarını bildiren Angel, şu değerlendirmelerde bulundu: