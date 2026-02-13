Orta Karadeniz'e 62 milyar liralık elektrik yatırımı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Orta Karadeniz’in enerji altyapısını daha dayanıklı, akıllı ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2026–2030 dönemini kapsayan kapsamlı bir yatırım ve bakım programı açıkladı.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerini kapsayan program kapsamında toplam 62 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirilecek. 62 milyar TL’lik toplam yatırımda Samsun’un yaklaşık yüzde 40 payla en büyük yatırım kalemi olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Diğer illerin ise yatırımlardan birbirine yakın oranlarda pay almasının planlandığı belirtildi. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yatırım sürecine ilişkin, “Hedefimiz; daha dayanıklı, daha dijital ve müşteri deneyimini merkeze alan bir sistemi kalıcı hale getirmek” dedi.
2,5 MİLYONU AŞKIN ABONEYE HİZMET
Program; şebeke yenileme çalışmaları, kapasite artışı, yeni dağıtım trafo merkezleri, yer altı kablo projeleri, ileri teknoloji dijital izleme sistemleri ve operasyonel altyapı yatırımlarını kapsayan geniş bir dönüşüm sürecini içeriyor. YEDAŞ, bölgede yıllık yaklaşık 6 teravatsaat (TWh) elektrik tüketimini yönetiyor. Tüketimin yüzde 45’i mesken, yüzde 32’si ticarethane, yüzde 15’i sanayi, yüzde 6’sı aydınlatma ve yüzde 2’si tarımsal sulamadan oluşuyor. Toplamda 2,5 milyonu aşkın aboneye hizmet veren şirket; 88 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 22 bini aşkın trafo ve 600 binin üzerinde aydınlatma armatürüyle enerji altyapısını yönetiyor. Şirketin yaptığı yatırımlar, hizmet kalitesine doğrudan yansıdı. Müşteri başına ortalama kesinti süresi 650 dakikaya gerilerken, kayıp-kaçak oranını yüzde 5,79 seviyesine düşüren şirket tarihinin en iyi performansına ulaştı.