Orta Karadeniz'e 62 milyar liralık elektrik yatırımı

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerini kapsayan program kapsamında toplam 62 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirilecek. 62 milyar TL’lik toplam yatırımda Samsun’un yaklaşık yüzde 40 payla en büyük yatırım kalemi olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Diğer illerin ise yatırımlardan birbirine yakın oranlarda pay almasının planlandığı belirtildi. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yatırım sürecine ilişkin, “Hedefimiz; daha dayanıklı, daha dijital ve müşteri deneyimini merkeze alan bir sistemi kalıcı hale getirmek” dedi.