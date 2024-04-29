Orta Koridor'un altyapısına onay

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki kombine yük taşımacılığında yeni dönem başlatacak anlaşma, şubat ayında TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçmişti. Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak.
ORTA ASYA İLE TİCARET
İki ülke arasında stratejik ortaklık seviyesini yükseltmek için imzalanan anlaşma aynı zamanda, Orta Asya'nın Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirecek. Anlaşma, Doğu-Batı Koridoru üzerinde Trans-Asya Orta Koridoru’nun etkinliğinin artırılmasına ve özellikle denizlere kıyısı olmayan Orta Asya ülkelerinin ticaret potansiyelinin bu bölgeye kaydırılmasına da katkı sağlayacak.
Anlaşma onay için, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan parlamentolarına gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmayı bu hafta görüşecekken, anlaşma Azerbaycan Parlamentosundan ilgili komisyondan geçti.