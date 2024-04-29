Orta Koridor'un altyapısına onay

Chery otomobil üreticisi; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 modeli ile Türkiye'deki birçok SUV tutkunun dikkatini çekebiliyor. Zira uygun fiyatlı söz konusu SUV otomobiller, göze de hitap edebiliyor. Ayrıca Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelinin bir Dacia Duster versiyonundan ucuz olduğu görüldü. Peki Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ne kadar kaç TL?