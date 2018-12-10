Otel yatırımları patlayacak

Bu yıl turist sayısında rekor kıran Türkiye, önümüzdeki yıl için gelire odaklandı. Çalışmaların hızlandığı alanda yatırımların da katlanması bekleniyor.

Travel Turkey İzmir Fuarı öncesi bir araya geldiğimiz Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk yatırımcıların kazanç imkânı olan yerlerde fırsatları değerlendirdiğini anlatarak, "Otel yatırımları da patlayacak. Ama belli bölgelerde yer kalmadı, zorunlu olarak yeni bölgelere gideceğiz. Mersin bölgesi açılacaktır. Bakanlığımızın turizm bölgeleriyle ilgili çalışmaları var, herhalde yakında açıklarlar. Yeni bölgelerin açılacağı kesin" bilgisini paylaştı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya

TURİST BAŞINA GELİR GÖRÜNDÜĞÜNDEN FAZLA

"Türkiye'nin kişi başı turist geliri çok düşük' deniliyor ya 32 milyar dolarlık geliri 35 milyon turiste böldüğümüzde kişi başı 914 dolarlık gelir kazanıldığı ortaya çıkıyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'daki kapılardan giriş yapan 5 milyon ziyaretçi de turist sayıldığı için gelirimiz düşükmüş gibi çıkıyor. Bu yanlış" diyen Bağlıkaya, hızlı bir ivmeyle artan iç pazarda 2019 yılında daralmanın olmayacağını ancak beklenen büyük bir artışın da görülmeyeceğini aktardı. Bağlıkaya, yalnız döviz ile bağdaştırmayacakları şekilde, yurt dışında gerçekten ciddi bir talep olduğunu belirterek; “2013, 2014, 2015 tarihlerinde yerli piyasa nasıl daha azdı, piyasa yine aynı dengeye dönüyor” dedi.

Bağlıkaya, erken rezervasyonda şu anda fiyatların yaklaşık yüzde 25 artmış vaziyette olduğunu ifade ederek, "Sezona girildiğinde fiyatlar daha da yüksek olacak. Erken rezervasyona birçok firma henüz başlamadı. Bir de firmalarda erken rezervasyon yapma motivasyonu da kalmadı. 10 liralık ürünü 6 liraya satıyorlardı, şu anda öyle bir durum da kalmadı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

ORTA SINIFIN DA TATİLİ PAHALANDI

Belek bölgesi ve pahalı lokasyonlara bakan yerli müşterinin asgari ücretle çalışan müşteriler olmadığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Türkiye'de 5 yıldızlı tatil yapan yerli turistin çoğunluğu iş adamı, gelir düzeyleri de yüksek kişiler. Dolayısıyla o bölgeler yine talep görecektir, bir sıkıntı görmüyorum. Lüks tatilde daralma olmaz. Temmuzda, ağustosta yerli müşteri yüksek kaliteli otelde yer arıyor da bulamıyor. Orta sınıfın da tatili pahalandı.”

100 MİLYON ULAŞILABİLİR

Bağlıkaya, bu sebepten dolayı BDDK Başkanı ile görüşerek; kredi kartı taksitini 6'dan 9'a çıkarttıklarını söyledi. Bağlıkaya, turist sayısındaki artışların devam etmesi halinde 100 milyon turistin önemli bir hedef olmayabileceğini ifade ederek, hem sezonun hem de destinasyonun artmasıyla bu hedeflere ulaşılabileceğini dile getirdi.

SÖMESTRDA TESİSLER DOLUYOR

Bağlıkaya, yılbaşı için otel doluluklarının yüzde 85’lerde olduğuna dikkati çekerek, “Kıbrıs, Antalya, Bodrum yılbaşı için gözde olan lokasyonlar. Kayak merkezlerimiz neredeyse dolmak üzere. Yılbaşı iyi geldi. Ağırlık yerli turistte. Türkiye’de sömestrde bütün oteller doluyor, kış otellerinin, termal otellerin tamamı doluyor” ifadelerini kullandı.

SAYIYI YÜKSEK GÖSTERİYORLAR

Bağlıkaya, kişi başı gelirde Türkiye’nin dünya ortalamasının 80-100 dolar altında kaldığını ama 650 dolar da olmadığını aktararak, “Biz İspanya, Yunanistan, Mısır, Tunus'u da satıyoruz. O haftanın durumuna bağlı. Yeri geliyor Türkiye'yi daha pahalıya satıyoruz. Yani o ülkelerle aramızda uçurum yok" diye konuştu. Bağlıkaya, dünyada Türkiye'den daha net giriş istatistiği tutan ülkenin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "İspanya 60 milyon turist açıklıyor, 7 milyon Alman'ın geldiğini söylüyor. Pasaport göstermiyor, kimlik göstermiyor nasıl sayıyorlar? Rakamları otellerden alıyorlar, gecelemelerden sayıyorlar. İtalya'da Milano'da, Roma'da, Floransa'da kaldınız diyelim sizi o zaman 3 kişi gibi sayıyorlar."

HAYAT 2019, Sağlıklı Yaşlanma Yılı olacak

TEKNOLOJİ Liseli mucide Bakan’dan destek