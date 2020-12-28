Oto alma isteğinde Türkler birinci oldu

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, küresel ölçekte lider araştırma şirketlerinden Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Yeni Normal” bölümünü yayınladı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla yapıldı.

5 YIL İÇİNDE OTOMOBİL SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ

Araştırma kapsamında dünyanın 22 farklı ülkesindeki sürücülere gelecek 5 yıl içerisinde bir araç satın alma veya kiralama niyetinde olup olmadıkları da soruldu. Sürücülerin yüzde 57’si bu soruya “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 28’i “Hayır” derken, yüzde 18’i ise “Bilmiyorum” dedi. Raporda, gelecek 5 yıl içerisinde yeni araç alma veya kiralama ihtimali en yüksek kişilerin başında açık ara Türkler geldi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya kiralamak istediklerini belirtti. Türkiye’yi yüzde 67 ile Yunanistan, yüzde 64’le İspanya takip etti. Raporda, Türkiye ve Yunanistan’da yaşayan vatandaşların Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizin ortasında bile yeni bir araç satın almayı düşünmesi özellikle vurgulandı.

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SIFIR EMİSYONLU ARAÇLAR REVAÇTA

Mobilite İçgörü Raporu’nda Türkiye’nin elektrikli araçlara olan ilgisi ve iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetini ortaya koyan önemli bulgular dikkatleri çekti. Türkiye, Covid-19 sonrası en yüksek iklim farkındalığı değişiklik yüzdesi olan ülkeler arasında iki ana başlıkta da zirvede yer aldı. Rapora göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’i, “Hava kalitesini sürdürmeye yardım etmek için artık sıfır emisyonlu bir araç tercih etme ihtimalim daha yüksek” ifadelerine katılarak bu konuda diğer ülkeler arasında en yüksek tercihi yaptı.

Türkiye, Covid-19 sonrası en yüksek mobilite tercihi değişiklik yüzdesi olan ülkeler sıralamasında da önde gelen ülkeler arasında yer aldı. LeasePlan’in araştırmasına katılan ülkeler arasında “Araç kullanımımla ilişkili maliyetlerden tasarruf etme yöntemleri bulmakla daha çok ilgileniyorum” sözlerine en çok katılan ülke ise yüzde 78’le Türkiye oldu.

Türkay Oktay

DÜŞÜK EMİSYONDA BİLİNCİMİZ ARTIŞTA