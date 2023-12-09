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Ekonomi

Oto ustasına meslek kılavuzu

Ticaret Bakanlığı, oto ustalarına alanları hakkındaki bilgilerini artırmak ve mesleğe yeni girmek isteyenlerin sektörü öğrenmesi için motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarım hizmetleri meslek kılavuzu yayınladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:02 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kılavuz içerisinde hem oto sanayi sektöründe bulunanlara hem de yeni gireceklere tavsiyeler de bulunuyor. Bu tavsiyeler arasında yeni nesil araçlardaki sorunları bulup giderebilecek personel bulunamadığı, yetkili servis ücretlerinin pahalılığı nedeniyle sanayiye ilginin arttığı belirtilirken sorunları giderebilecek ustaların yüksek kazanç sağlayacağı ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTELİ USTA YÜZDE 4 SEVİYESİNDE

Kılavuzda oto tamirat ve tadilat sektöründeki personele ilişkin de bilgiler verildi. Buna göre, 55 bin 413 esnaf ve sanatkârın yüzde 44,73’ü ilkokul, yüzde 22,51’i ortaokul, yüzde 20,48’i lise, yüzde 1,13’ü ön lisans, yüzde 2,81’i üniversite, yüzde 0,08’i yüksek lisans ve doktora mezunu.

Türkiye’de oto sanayi sektöründe en fazla esnaf yüzde 50 ile oto bakım ve servis işi yaparken, oto elektrikçiliği yüzde 19,43, oto lastik onarımı yüzde 16,16 olarak dikkatleri çekiyor. Oto sanayideki kadın esnafın en fazla olduğu alan ise boya oldu. Toplam boyacılık mesleğinin yüzde 8’ini kadınlar oluştururken, kadın fazlalığının olduğu diğer alan yüzde 7,3 ile oto LPG montajı mesleği takip ediyor.





#Ticaret Bakanlığı
#ekonomi
#otomotiv sanayi
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