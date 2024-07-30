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Ekonomi

Otomobil devinde yazılım krizi: Fabrika arabaları geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağı bildirildi.

21:52 - 30/07/2024 Salı
AA
Tesla 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak.
Tesla 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada,
söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.
Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.
Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.



#Tesla
#Otomobil
#Araç
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