Otomobil masrafı 1 yılda %100 arttı: Dururken bile 2 bin lira maliyeti var

Otomobile sahip olma maliyeti geçene seneye göre yüzde 100 arttı. Tüketiciler arasında yaptıkları araştırmaya göre müşterilerin yüzde 40'ının yürütme maliyetleri sebebiyle bir otomobil satın almaktan vazgeçtiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son güncel rakamlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

ARAÇ ALMAK İSTEYEN MALİYETTEN KORKUYOR

Enflasyon ve yüksek kur ve yüksek faiz üçgeninin otomobil satın almayı zorlaştırdığı gibi, yürütmeyi de bir o kadar zor hale getirdiğini söyleyen Karakaş, “Bayilerimizi ziyaret eden tüketiciler bu konuda da yeni çözümler talep ediyor. Yaptığımız araştırmalarda da ziyaretçilerimizin yüzde 40'ının yürütme maliyetleri gözünü korkuttuğu için otomobil sahibi olmaktan vazgeçtiğini tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Muhammed Ali Karakaş

YEDEK PARÇA FİYATI ULAŞILAMAZ OLDU

Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarının direkt olarak enflasyon, döviz kuru ve faizle bağlantılı olduğunu kaydeden Karakaş, "Araç fiyatlarındaki artış kasko poliçeleri ve zorunlu trafik sigortalarına da direkt etki etti; dövize endeksli yedek parça fiyatlarındaki artış hasar onarımları ve periyodik, hafif, ağır bakımlarda ciddi oranlara ulaştı. Otomobili yürütme maliyetlerinin tamamı 1 sene içinde yüzde 100 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

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BAKIM GİDERLERİ EN AZ 2 KATI ARTTI

Akaryakıt fiyatlarının geldiği noktanın ise başlı başına ayrı bir maliyet oluşturduğunun altını çizen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Birkaç sene önce 400-500 liraya bakım yaptırabildiğiniz otomobile 2 bin liradan aşağı bakım yaptırmak mümkün değil, yine bir takım 4 lastik almak isterseniz ortalama bir otomobil için 5-6 bin lirayı gözden çıkarmak durumundasınız. Hepsini topladığınızda sürücüler otomobili hiç kullanmasa dahi, durduğu yerde ayda ortalama 2 bin lira harcama yapmak zorunda" şeklinde konuştu.

Arşiv

Filo kiralamacı araç bulamıyor

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı 2022 yılının ilk çeyrek sonuçlarını içeren sektör raporunu açıkladı.

BİREYSEL SATIŞ ARTTI FİLOCU AÇIKTA KALDI

Otomotivde yaşanan krizin en çok kendi sektörünü vurduğunu belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması araç kiralamaya olan talebi de etkiliyor. Bununla birlikte, tedarik zincirindeki aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin de ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırıyor. Sektör, büyüme potansiyeli olmasına rağmen, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamıyor” diye konuştu.

İnan Ekici

KİRALIK ARAÇ SAYISI 240 BİNE ULAŞTI

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 6,6 milyar liralık araç yatırımı yaparak 14 bin 200 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 58,6 milyar lira oldu. Sektörün 2021 yılı sonunda 238 bin 200 olan filosundaki araç sayısı yılın ilk çeyreğinde 2021 yılı sonuna göre yüzde 1,1 artarak 240 bin 800’e yükseldi.

SÖZLEŞMENİN YARISI 30-42 AY ARALIĞINDA

TOKKDER’in raporuna göre, sektörün 2022’nin ilk çeyreğinde ödediği vergi tutarı toplamda 3,4 milyar lirayı buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 44,8’ini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.

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