Ekonomi Bir otomotiv devi daha logosunu değiştirdi İşte Peugeotun yeni logosu
OTOMOTİV

Otomotiv devi ​Peugeot logosunu değiştirdi

Bir otomotiv devi daha logosunu değiştirdi: İşte Peugeot'un yeni logosu

Yakın zamanda logo değişikliğine giden Nissan, BMW ve Volkswagen'in ardından dünyanın en eski otomotiv markalarından Peugeot da logosunu değiştirdi. Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan logo daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif olarak tarif edildi. Yeni logo, mart ayının sonlarına doğru Peugeot 308'lerde, ardından markanın tüm modellerinde kullanılmaya başlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Peugeot'un yeni logosu ilk etapta 308 modelinde kullanılmaya başlanacak.
Peugeot'un yeni logosu ilk etapta 308 modelinde kullanılmaya başlanacak.

Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen Peugeot, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı.

Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor.

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Yeni logo, Peugeot'nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot'nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot'nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

Yeni logo, mart ayının sonlarına doğru Peugeot 308'lerde, ardından markanın tüm modellerinde kullanılmaya başlanacak.

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Marka, son 10 yılda, tüm ürün gamı yenilendi ve sınıf atladı.

Yeni logonun bayi tasarımları da sergilendi.

Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile "Yılın Uluslararası Ticari Aracı" ve üç kere "Yılın Otomobili" (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında Peugeot 208) seçilerek başarısını perçinledi.

Peugeot, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu.

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