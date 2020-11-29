Otomotiv sektörü umutlu: 850 bin adet satış bekleniyor

Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan yeni Yaris ile ilgili online lansmanda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki satışlarda 2020'de 800 binli adetlerin konuşulduğu bir sene olduğunu söyledi.
Bozkurt, "Hatta 850 bini bile zorlayabilir. Ancak gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmasa dahi faizlerle, kurun geldiği seviyeyle pazarın 700 binleri ancak bulabileceğini iyi ihtimalle düşünüyoruz. Çünkü 2018 yılından beri filo ve perakendede ötelenmiş bir talep vardı. Onun etkisini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacının doğduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:
- "Bunların da etkisini üst üste toplayınca bir ralli başladı. İkinci el araçların da fiyatı yükselince insanlar elindeki ikinci el aracını bu fırsattan istifade, yenisiyle değiştirmek için bu dönemi araç yatırımlarıyla geçirdiler. Önümüzdeki yıl ise bütün bu etkileri üst üste koyduğumuz zaman ben bu yılın bir tık altında bir pazar hızı olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılla ilgili şu anda potansiyel 800 binin üzerini gösteriyor. Ancak her şeyin üretime bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tedarik eğer yetişirse bu sene pazar 800 bini geçebilir. 750 binin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Tabii üretim pandemiye bağlı olarak durma noktasına gelmez ise..."
DİZEL SATIŞLAR YÜZDE 40'LARA GERİLEDİ
Ali Haydar Bozkurt, Toyota olarak ürünlerinin özellikleri sebebiyle pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduklarını belirterek, "Dünyaya ve Avrupa'ya baktığınızda, emisyon normlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dizeller artık bitti. 2018 senesinde Türkiye'de ilk biz bıraktık dizel satışını. Bugün bakın, dizel satışları yüzde 40'lara geriledi ki yüzde 75'lerin altına inmezdi. Avrupa'da bugün toplam satışlarda yüzde 27'lere düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa pazarında ilk defa eylül ayında hibrit ve elektrikli araçların dizellerden fazla pay elde ettiğine işaret eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Önümüzdeki süreçte Türkiye'de satılacak araçlar da Avrupa emisyon normlarına paralel araçlar olacak. Türkiye, artık birebir emisyonu takip ediyor. Bu konuda erteleme, öteleme söz konusu olmuyor. Bence bu çok doğru bir karar. En son teknolojik ürünlerin Türkiye'de de Türk tüketicisine sunulmasını sağladı. İşte bu nedenle Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Yani düşen pazara rağmen bizim satışlarımızın gelecek yıl artacağını biliyoruz. Çünkü Corolla Hybrid, Corolla zaten lokomotiflerimiz...
Bugünden 2021 yılı için sadece filo olarak 28 bin adet sipariş aldık. Bunlar 8-10 müşteriden aldığımız siparişler. Bu da gösteriyor ki biz, seneye pazar bir miktar düşse dahi bu yıldan daha fazla araç satan bir marka olacağız. Yaris için de öyle... Yaris için bahsettiğim 2 bin 100 adetlik rakam, gelecek sene pazar büyüklüğü içerisinde ve mevcut fiyat pozisyonuna baktığımızda bizim için hiç zorlanmadan başarabileceğimiz adetlerdir. Hatta biz bunun iki katını da çok rahat satabiliriz diye düşünüyoruz."