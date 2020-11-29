Otomotiv sektörü umutlu: 850 bin adet satış bekleniyor

Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan yeni Yaris ile ilgili online lansmanda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki satışlarda 2020'de 800 binli adetlerin konuşulduğu bir sene olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Hatta 850 bini bile zorlayabilir. Ancak gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmasa dahi faizlerle, kurun geldiği seviyeyle pazarın 700 binleri ancak bulabileceğini iyi ihtimalle düşünüyoruz. Çünkü 2018 yılından beri filo ve perakendede ötelenmiş bir talep vardı. Onun etkisini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacının doğduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bunların da etkisini üst üste toplayınca bir ralli başladı. İkinci el araçların da fiyatı yükselince insanlar elindeki ikinci el aracını bu fırsattan istifade, yenisiyle değiştirmek için bu dönemi araç yatırımlarıyla geçirdiler. Önümüzdeki yıl ise bütün bu etkileri üst üste koyduğumuz zaman ben bu yılın bir tık altında bir pazar hızı olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılla ilgili şu anda potansiyel 800 binin üzerini gösteriyor. Ancak her şeyin üretime bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tedarik eğer yetişirse bu sene pazar 800 bini geçebilir. 750 binin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Tabii üretim pandemiye bağlı olarak durma noktasına gelmez ise..."

DİZEL SATIŞLAR YÜZDE 40'LARA GERİLEDİ

Ali Haydar Bozkurt, Toyota olarak ürünlerinin özellikleri sebebiyle pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduklarını belirterek, "Dünyaya ve Avrupa'ya baktığınızda, emisyon normlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dizeller artık bitti. 2018 senesinde Türkiye'de ilk biz bıraktık dizel satışını. Bugün bakın, dizel satışları yüzde 40'lara geriledi ki yüzde 75'lerin altına inmezdi. Avrupa'da bugün toplam satışlarda yüzde 27'lere düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

FOTOĞRAF 16 MB'nin 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurlarının düşmesi, otomobil alım satımını hareketlendirdi. Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalmasının neden olduğu durgunluk, bu karar sonrası ters ivme kazandı. İkinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başlaması, galerici esnafını memnun etti. İzmir'de galerici esnafı, hareketliliğin yanı sıra ikinci el fiyatlarındaki yükselişin de durduğunu söyledi. Galerici esnafından evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (49), Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla alakalı dövizdeki düşüş, ikinci el piyasasına yaradı. Araç fiyatları gerilemeye başladı. Fiyatların bu saatten sonra yükseleceğini kesinlikle düşünmüyorum. Şu an düşüş devam ediyor. Araç alacak olan arkadaşlar ellerini çabuk tutsunlar dedi. Esnaftan Eray Bilir (28) ise Son 1-2 hafta itibarıyla fiyatlar biraz yerinde durdu. Araç fiyatları yerine oturmaya başladı. Bu da alıcıyı sevindiren bir haber. Biz esnaf için sevindirici bir durum. Çünkü artık kaça aldığımızı, kaça sattığımızı biliyoruz. Önceden rakamlar yerinde durmadığı için fiyat da verilemiyordu. Karaborsa düzen vardı araba piyasasında. Son 1-2 haftadır memnunuz. İnşallah bu memnuniyet, alıcı için de geçerli olur diye konuştu. Nurettin Top (50) da Satışlarımız güzel, herhangi bir problem sıkıntı yaşamıyoruz. İkinci el araçlarda fiyatlar yükselebileceği kadar yükseldi. Şu an stabil gidiyoruz. Bir yükselme gözlemlemiyorum şu an. Biraz düşme beklentisi var dedi. İkinci el otomobil almaya galeriye gelen Mehmet Tan (27) ise Sürekli takip ediyorum araba fiyatlarını. Bu aralar fiyatlar durma noktasında hatta düşüş yaşanıyor. Koronavirüsten dolayı ben de özel şahsi otomobilim olsun, istedim. Araç bakıyorum. Fiyatlar gayet makul, düşüş yaşanmış diye konuştu. MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik: Fiyatlar yükselişini durdurdu Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırımı kararını açıklamasının ardından ikinci el araç alım satımında hareketlilik başladı. İzmir'de galerici esnafı, fiyatlardaki yükselişin durduğunu ve hareketliliğin başladığını söyledi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Avrupa pazarında ilk defa eylül ayında hibrit ve elektrikli araçların dizellerden fazla pay elde ettiğine işaret eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte Türkiye'de satılacak araçlar da Avrupa emisyon normlarına paralel araçlar olacak. Türkiye, artık birebir emisyonu takip ediyor. Bu konuda erteleme, öteleme söz konusu olmuyor. Bence bu çok doğru bir karar. En son teknolojik ürünlerin Türkiye'de de Türk tüketicisine sunulmasını sağladı. İşte bu nedenle Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Yani düşen pazara rağmen bizim satışlarımızın gelecek yıl artacağını biliyoruz. Çünkü Corolla Hybrid, Corolla zaten lokomotiflerimiz...

Bugünden 2021 yılı için sadece filo olarak 28 bin adet sipariş aldık. Bunlar 8-10 müşteriden aldığımız siparişler. Bu da gösteriyor ki biz, seneye pazar bir miktar düşse dahi bu yıldan daha fazla araç satan bir marka olacağız. Yaris için de öyle... Yaris için bahsettiğim 2 bin 100 adetlik rakam, gelecek sene pazar büyüklüğü içerisinde ve mevcut fiyat pozisyonuna baktığımızda bizim için hiç zorlanmadan başarabileceğimiz adetlerdir. Hatta biz bunun iki katını da çok rahat satabiliriz diye düşünüyoruz."

REKLAM