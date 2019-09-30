Ekonomi Otomotivdeki faiz indirimine iki marka daha katıldı
OTOMOTİV

Otomotivdeki faiz indirimine iki marka daha katıldı

Otomotivde geçtiğimiz hafta 3 kamu bankası tarafından başlatılan faiz indirimi kampanyası yeni firma işbirlikleriyle genişliyor. Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa'dan sonra Otokar ve BMC de 0,49 faiz indiriminden yararlanacak firmalar arasına katıldı.

Haber Merkezi DHA
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen araçlar için 0,49 faizle taşıt kredisi kampanyası başlattı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen araçlar için 0,49 faizle taşıt kredisi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

İKİ MARKA DAHA KATILDI

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu" denildi.

36 AY VADEYE 0,49 FAİZ

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Araç sahibi yapacak 3 aylık indirim: 27 bin TL ucuza gelecek
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Araç sahibi yapacak 3 aylık indirim: 27 bin TL ucuza gelecek
  • Açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.

3 bankanın faiz indiriminden yararlanacak araç modelleri
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Türkiye'de üretilen araçlar için 3 kamu bankası kredi faizlerini 0,49'a kadar indirdi. Kampanya binek ve ticari olmak üzere çok sayıda modeli kapsıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 0,49-0,69 aralığında kredi kullandıracağı taşıtlar ve fiyatları...
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Hyundai'nin i10 modeli 2019 liste satış fiyatı 80 bin TL'den başlıyor.
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Hyundai'nin i20 modeli 2019 liste satış fiyatı 103 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Egea modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Egea modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Megan modeli 2019 liste satış fiyatı 116 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Megan modeli 2019 liste satış fiyatı 116 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Clio modeli 2019 liste satış fiyatı 93 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Clio modeli 2019 liste satış fiyatı 93 bin TL'den başlıyor.
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Honda'nın Civic modeli 2019 liste satış fiyatı 152 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Doblo modeli 2019 liste satış fiyatı 85 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Fiorino modeli 2019 liste satış fiyatı 78 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Transit Courier modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Tourneo modeli 2019 liste satış fiyatı 113 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Trucks modeli 2019 liste satış fiyatı 730 bin TL'den başlıyor.
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Isuzu'nun D-Max modeli 2019 liste satış fiyatı 165 bin TL'den başlıyor.
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Karsan marka minibüsler.
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Temsa bünyesindeki otobüsler.
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3 bankanın faiz indiriminden yararlanacak araç modelleri
3 kamu bankası Türkiye'de üretimi yapılan araçlar için kullanılacak kredilerde faizleri yüzde 0,49'a çekti. İndiriminden 10'dan fazla araç modeli faydalanacak. İşte söz konusu araçlar ve fiyatları...

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