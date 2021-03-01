Ekonomi Otonom Atak 2 kıtaya satıldı
OTOMOTİV

​Otonom Atak 2 kıtaya satıldı

Otonom Atak 2 kıtaya satıldı

Dünyanın ilk otonom 4 seviyesindeki otobüsü yerli Karsan Atak, Amerika ve Avrupa’da çalışmaya başlayacak. Karsan CEO’su Okan Baş, “İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da öğrenci taşıyacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de bir tane teslim edeceğiz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Karsan CEO’su Okan Baş, hedef pazarlarının Kuzey Avrupa olduğunun altını çizdi.
Karsan CEO’su Okan Baş, hedef pazarlarının Kuzey Avrupa olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de yer alan Bursa fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri paylaştı.

TÜM HAVA KOŞULUNDA 24 SAAT ÇALIŞABİLECEK

  • Otonom Atak Electric’in seviye 4 otonom özelliği sunduğunun altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “52 yolcu kapasitesi ve 300 kilometre menzile sahip Otonom Atak Electric, bu seviyeyle planlanmış bir rotada, ister bir kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 50 kilometre hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor. Otonom Atak Electric, sahip olduğu özelliklerle rotada duraklara yanaşma yapabilecek, inme-binme süreçlerini yürütecek, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlayacak. Kısacası trafiği daha akıllı bir hale getirerek hata payını minimuma indirecek” bilgisini verdi.

MİCHİGAN’DA ÖĞRENCİ TAŞIYACAK

Hedef pazarlarının Kuzey Avrupa olduğunun altını çizen Okan Baş sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda Amerika ve Avrupa’da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz. Gerek boyutları gerek sahip olduğu özelliklerle bir fırsat olarak gördüğümüz Otonom Atak Electric duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çekti. İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer yandan aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de bir tane teslim edeceğiz.”

YENİ OTONOMLAR YOLDA

  • Elektrikli ve otonom otobüs dönüşümüne devam edeceklerinin altını çizen Karsan CEO’su, “Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız” diye konuştu.
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