​Otoparklara metrekare ayarı

Metropollerin en büyük sorunu haline gelen konut ve işyerlerindeki otoparklara yeni düzenleme geldi. Daha önce bağımsız bölüm başına getirilmesi düşünülen 1 otopark şartı yeniden revize edildi. İlk düzenlemede her bağımsız birim için yapılması zorunlu olan otopark alanı yeni düzenleme ile azaltıldı. Buna göre 80 metrekareden küçük 3 bağımsız birim için tek otopark alanı şartı getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut otopark yönetmeliğinin 31.03.2021 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu tarihten itibaren Yeni Otopark Yönetmeliği, hazırlanan değişiklik ile birlikte yürürlüğe girecektir” denildi.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI CUMHURBAŞKANI'NA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Otopark Yönetmeliği'nde birçok kolaylık getirecek olan değişiklik taslağı hazırlanmış olup, hazırlanan taslak 12 Mart tarihi itibariyle Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Otopark Yönetmeliği Değişikliği İle 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirildi.

BODRUM ŞARTI KALKTI

Dükkân, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edildi. Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü de yeni yönetmelikte yer aldı. Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapabilme imkânı getirildi.

KİRALAMAK MÜMKÜN