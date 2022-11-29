ÖTV düzenlemesi ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi.

Bilindiği üzere motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı.

Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL’den 184 bin TL’ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte biniciler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşandı.

Oto galericiler düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini kaydetti. İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu söyleyen galericiler, hareketliliğin sene sonunda hız kazanacağını düşünüyor.

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"Düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek"

Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, "Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı" dedi.

"Araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı"

Galerici Celal Aktaş, "Matrah düzenlemesiyle piyasada bir hareketlilik başladı. Bundan sonra da hareketlilik olacağını düşünüyorum. 4 aydır durgun bir piyasa vardı. Son zamanlarda telefonlar da çalmaya başladı. Bazı sıfır araçlarda bir gerileme yaşandı. İkinci el araçlarda da biraz gerileme yaşandı diyebiliriz. Yaklaşık araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Ortalama yüzde 15 bir gerileme yaşandı" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 18 Otomobil almayı bekleyen binlerce kişinin merakla beklediği matrah limitleri belli oldu. ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. Otomobillerde yapılan güncellemeyle birlikte otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Böylece 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Araba alacak birçok kişiyi ilgilendiren yeni ÖTV matrah oranlarında elektrikli araçların matrah limitleri değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CCyi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı. ÖTV limitlerinin değişmesiyle 78 bin TLye varan indirimin de kapısı aralandı. İşte model model yeni fiyatlar.. Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile 503 bin 294 liraya düşecek. Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli manuel paket araç 517 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 459 bin 600 liraya düşecek. Renault Clio JOY 1.0 SCe 65 bg model araç 448 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 373 bin liraya düşecek. Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya düşecek. Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek. Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya düşecek. Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek. Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya düşecek. Öte yandan söz konusu düzenlenme Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 1 Aralıkta gerçekleşecek. İşte Resmi Gazetede yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:Silindir hacmi 1600 CM3ü geçmeyenler;ÖTV matrahı 184.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranıÖTV matrahı 184.000 TLyi aşıp 220.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranıÖTV matrahı 220.000 TLyi aşıp 250.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranıÖTV matrahı 250.000 TLyi aşıp 280.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranıDiğerleri: Yüzde 80 vergi oranıSilindir hacmi 1600 cm3ü geçen fakat 2000 cm3ü geçmeyenlerSilindir hacmi 1600 cm3ü geçen fakat 2000 cm3ü geçmeyenler- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kWı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3ü geçmeyenler- ÖTV matrahı 228.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı- ÖTV matrahı 228.000 TLyi aşıp, 350.000 TLyi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı HANGİ OTOMOBİLDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?Bugün %80’lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL’lik aracın fiyatı;%70’lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)%60’lık dilimde 444 bin, (%11,2 indirim)%50’lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. (%17 indirim) ÖTVde matrah güncellemesi fiyatlara tahmini etkisi400.000 TL olan 354.000 TLye;450.000 TL olan 375.000 TLye;500.000 TL olan 444.000 TLye;550.000 TL olan 519.000 TLye;600.000 TL olan 557.000 TLye düşecek. 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor. Sıfır otomobil alacaklara ÖTV müjdesi: İşte indirim sonrası model model yeni fiyatlar Sıfır otomobilde uzun süredir beklenen ÖTV düzenlemesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda ÖTV matrah limitleri değişti. 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. ÖTV limitlerinin değişmesiyle 78 bin TL'ye varan indirimin de kapısı aralandı. Düzenleme sonrası sıfır araç alacaklar ise yeni fiyatları merak etmeye başladı. İşte ÖTV düzenlemesi ile model model yeni fiyatlar. BiP'te paylaş

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