OVP'de öncelik toplumsal refah: Hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Külliye'de Türkiye ekonomisinin 2025- 2027 dönemini içeren 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel amacının enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, yeni dönemde para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdümünün sağlanacağını belirtti. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. Bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi. Cari açığın yıl sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi öngörülürken, bütçe açığının yüzde 6,4'lük hedefin altında yüzde 4,9'a gerilemesi bekleniyor. OVP’nin, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleriyle öncelikli reform alanlarını ortaya koyduğunun altını çizen Yılmaz, “Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır" dedi.





8 REFORM ALANI BELiRLENDi

Makroekonomik çerçeveyi destekleyen temel politika alanları şöyle:





Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin sağlıklı büyümesini sürdüreceğine dikkati çeken Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti: "Büyümenin nimetlerini de sosyal adalet ilkesiyle, hiçbir kesimi kayırmadan bütün kesimlere belli bir adalet içerisinde dağıtmayı ön görüyoruz. Kamu çalışanlarından emeklilere, çiftçilerden esnafa yani toplumu oluşturan tüm kesimlere bu büyümenin sonuçlarını yansıtmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı refah artışı da mümkün hale geliyor. Aksi takdirde bugün yaptığınız bir artış üç gün sonra eriyip gidiyor. Dolayısıyla burada enflasyonun düştüğü ortamda kalıcı refah artışını sağlamayı öngörüyoruz. Daha nitelikli daha donanımlı bir genç nüfusu geleceğe hazırlıyoruz."





KİŞİ BAŞI GELİR HEDEFİ 20 BİN DOLAR

Yılmaz, kişi başına gelirin 2024 sonu itibarıyla 15 bin 551 dolara yükselmesini beklediklerini dile getirerek, "Dönem sonunda ise 83 trilyon lira ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık bir ekonomik hacim ve 20 bin 420 dolar yani 20 bin dolar seviyelerine çıkmış bir kişi başına geliri hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





YENi ORTA VADELi PROGRAM

2025-2027 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler şöyle belirlendi:





ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de OVP'ye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önünün açık olduğunu, dezenflasyon ile birlikte büyümenin artacağını söyledi. Şimşek, "1990'lı yıllarda enflasyon hem yüksekti hem çok oynaktı. 2000'li yıllarda enflasyon tek haneye inmiştir ve Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5,5'e yaklaşmıştır. Çok net bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz yüksek büyüme için olmazsa olmaz ön koşuldur. Her anlamda Türkiye'nin önü açıktır. Gelişmesini ve büyümesini hızla tamamlayabilecektir" dedi. Şimşek, 2025 yılında negatif mali etkinin söz konusu olacağına işaret ederek, "Bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demektir. Bu sene öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 4,9. Gelecek sene bunun yüzde 3,1'e düşecek olması demek muazzam bir negatif mali etkidir" diye konuştu.





HEDEFE EMiN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞIZ

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi kurmayları, 3 yıllık yol haritasını kapsayan yeni OVP ile Türkiye'nin yoluna emin adımlarla yürüyeceğinin altını çizdi.





İHRACAT ARTIŞI İÇİN YENİ STRATEJİLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Hem mal ihracatı hem hizmet ihracatındaki artış trendimiz devam ediyor. Son 15 ayda dış ticaret açığımız 44 milyar dolar, cari işlemler açığımızda 41 milyar dolar azalarak dış ticaret açığında yıllık 78 milyar dolar cari işlemlerde de yıllık 16 milyar dolara ağustos itibariyle gerilemiş bulunuyoruz. Hedefimiz bu iyileşme sürecinin devam ettirilmesi diğer bakan arkadaşlarımızla beraber uyum içinde alacağımız ortak tedbirlerle devam edeceğiz. Katma değerli ihracatı arttırmak, e-ihracatı arttırma yönündeki hedeflerimiz çalışıyoruz. Desteklerimizi artıracağız, ticaret diplomasisini arttırarak yeni pazarlar bulacağız."





TEŞVİKTE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Yüksek katma değerli üretimi güçlendirmek bu adımların ana hedeflerinden biri. Hem üretimde hem ihracatta orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını artırmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda önemli adımları hayata geçiriyoruz. Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz ve burada da yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız."





CARİ AÇIKTA ENERJİ ETKİSİNİ KIRACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "OVP'deki cari açık hedefinden en önemli pay enerjinin. Özellikle enerji ve maden ithalatı maalesef ciddi boyutta yer kaplıyor. Biz enerji arz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dışa bağımlılığı düşürerek cari açıktaki negatif etkiyi azaltmaya gayret ediyoruz."





KALICI İSTİHDAMA ODAKLANDIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Bu süreç orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin ve ekonominin oluşturulabilmesi istihdamın temelini oluşturmaktadır. Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Dünyada iş gücü piyasaları sürekli dönüşüm içerisinde. İşsizlik oranımız son 10 ayda yüzde 10’un altında gerçekleşmiş durumda."





TARIMSAL SULAMA YATIRIMLARINA AĞIRLIK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Bizim hali hazırda sulamaya açılmış olan alanımız 7,2 milyon hektar. 2028 yılının sonuna kadar sulamaya açacağımız alan 750 bin hektar. 2028’e kadar da halihazırda yüzde 35 olan mevcut kapalı devre sulama sistemlerinin oranını yüzde 45’lere çıkaracağız. 2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83."





MERKEZ, SÜREÇLE UYUMLU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: "OVP kapsamında bizim açımızdan buradaki en önemli unsur kamu ve maliye politikalarının duruşu. Bu çerçevede de OVP’ye baktığımızda bütçe açığında ciddi bir gerileme öngörülüyor. Geçen sene milli gelire oran olarak 5,2 olarak gerçekleşen bütçe açığının bu sene 4,9 önümüzdeki sene 3,1 daha sonra da yüzde 3’ün altına gerileyeceği öngörülüyor. Bu dezenflasyon süreci ile uyumlu."





SÜRDÜRÜLEBILIR EKONOMI IÇIN ÇALIŞMAYA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OVP’ye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında programa güven ve desteklerinin tam olduğunu kaydetti. "Bugün (dün) açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





BÜYÜMEYİ ÖNCELEYİP SEKTÖRLERİ GÜÇLENDİRECEK

"Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."



