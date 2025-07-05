OYAK enerjide büyüyor: Almanya merkezli Steag Power’ın İSKEN’deki yüzde 51 hissesini satın alıyor

“OYAK olarak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını da gözetiyor; çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlar yapıyoruz. Bugün 14 ilde, 25 farklı bölgede toplam 2200 MWp kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi projelerimiz hızla ilerliyor. Tüm projelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar öncelikle OYAK şirketlerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandı. Amacımız, sürdürülebilir enerji arzını güvence altına alırken enerji maliyetlerini de optimize etmek. Yatırımlar tamamlandığında yıllık üretim kapasitemiz yaklaşık 3,5 milyon MWh olacak. Böylece sadece enerji ihtiyacına değil, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüşen somut bir çevresel fayda yaratacak. Sorumlu büyüme anlayışıyla, iklim pozitif bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”