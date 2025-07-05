OYAK enerjide büyüyor: Almanya merkezli Steag Power’ın İSKEN’deki yüzde 51 hissesini satın alıyor

OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH’nin İSKEN’deki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladı. Resmi süreç tamamlandığında OYAK, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,6’sını karşılayan İSKEN Sugözü Enerji Santrali’nin tamamına sahip olarak enerji sektöründeki yatırım portföyünü güçlendirecek. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye elektrik üretiminde önemli yeri olan tesisin tamamına sahip olmanın önemine dikkat çekerek, “Güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji sektöründe büyümeyi önemsiyoruz. Bu yatırımı Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Uzun vadeli stratejik kazanım
İSKEN’deki satın almanın OYAK’ın uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun somut yansıması olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, “Dünyada enerji güvenliği artık yalnızca enerji politikası olmanın ötesinde, bir milli güvenlik meselesi olarak kabul ediliyor. OYAK olarak biz de bu sorumlulukla hareket ediyor, enerji yatırımlarımızı kısa vadeli maliyet odaklı değil, uzun vadeli stratejik adımlar atarak yönetiyoruz. İSKEN satın alması bu yaklaşımın açık bir örneğidir. Yüksek kapasitesi ve sistemdeki baz yük rolüyle stratejik öneme sahip olan İSKEN’i yüzde 100 OYAK iştiraki haline getireceğiz. Bu satın almanın geri dönüş süresi 6,5 yıl olarak hesaplandı. Enerji sektöründe bu ölçekteki yatırımlar için oldukça kısa sayılabilecek bu süre, OYAK’ın finansal disiplini ve kaynak etkinliği ile stratejik kararlarının örtüştüğünü gösteriyor” diye konuştu.
Yenilenebilir enerjiye güçlü yönelim
Erdem, OYAK’ın yenilenebilir enerji alanında da güçlü ve planlı bir dönüşüm stratejisi izlediğine işaret ederek şunları söyledi:
Operasyonel verimlilik artacak
OYAK Enerji Sektörü Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz da son yıllarda sürdürülebilir enerji yatırımları dahil, OYAK’ın enerji sektöründeki faaliyetlerinin büyüme çizgisini sürdürdüğünü kaydetti. Yılmaz, “Kesintisiz ve istikrarlı üretim kapasitesi sayesinde İSKEN, Türkiye’nin elektrik arzında baz yükün karşılanmasına katkı sağlayan temel santrallerden biri. OYAK olarak, bölgesi için de büyük bir güç olan İSKEN’deki ortaklık yapısını tek elde toplayarak, operasyonel verimliliğimizi, karar alma esnekliğimizi ve uzun vadeli planlama kabiliyetimizi artırdık” dedi.
Yılda 9 milyar kWh elektrik üretiyor
İSKEN, enerji dönüşümü kapsamında birden çok kaynaklı yenilenebilir enerji üretim projelerine de başladı. Bu kapsamda 21,12 MWp kurulu güçte, yardımcı kaynak güneş enerji santrali SUGES kurularak işletmeye alındı. SUGES’in 57 MWp’ye kadar artırılmasına yönelik gerekli ön izin süreçleri tamamlanmış olup, proje geliştirme çalışmaları devam ediyor.