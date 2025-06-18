OYAK’tan Ordu’ya ikinci fabrika

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Sagra, ‘Türkiye’nin fındık başkenti’ Ordu’da ikinci fabrikasını Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruyor. 85 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulacak yeni tesis; üretim hatlarından enerji yönetimine kadar tüm süreçleri otomasyonla entegre eden Endüstri 4.0 standartlarında inşa edilecek. Tam kapasiteye ulaştığında Sagra’nın üretim hacmini üçe, bölgeden temin ettiği fındık miktarını dörde ve ihracatını ise beşe katlayacak olan fabrikanın 18 ay içinde kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.





YERLİ MARKALAR KÜRESELE AÇILACAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yerli üretimin gücünü küresel rekabetin merkezine taşıyacak modeller geliştirdiklerini vurguladı. Erdem, "Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bölgesel üretimin gücünü, sürdürülebilirlik vizyonuyla geleceğe taşıyacak yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biz, ülke ekonomisinin temelindeki yerli markaların büyümesi, üretimin niteliğinin artması ve buradaki değerin, kalkınmaya katkı sağlayacak biçimde yine ülkemizde kalması gerektiğine inanıyoruz” dedi.





KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANDIK

"Ordu’da gerçekleştireceğimiz yeni fabrika yatırımı; üretim kapasitesini büyütmenin ötesinde, yerli tarımı destekleyen, sanayiyi dönüştüren ve bölgesel kalkınmayı tetikleyen çok boyutlu bir stratejik adımdır” diyen Erdem şunları söyledi: "Yeni yatırımla Sagra, fındık bazlı katma değerli ürünlerin geliştirileceği bir üretim merkezine dönüşüyor. Kapasitemizi artıracak, yeni ürün inovasyonlarına odaklanacağız. Yatırımın temel amaçlarından biri Sagra’yı küresel pazarda güçlendirmek. Yeni fabrikayla ihracat rakamlarımızı beşe katlamayı, Türkiye’yi çikolatada küresel ligde temsil eden bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz."





Sagra, Karadeniz’in 20 bin ton fındığına talip

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırım hakkında şu bilgileri verdi: “Biz 2021’de devraldığımız bu güçlü mirası Ar-Ge, inovasyon ve yatırım odaklı stratejimizle geleceğe taşıyoruz. Mevcut fabrikamızda yılda yaklaşık 5 bin ton fındık kullanıyoruz. Yeni yatırımla bu miktarı 20 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artış sadece Sagra için değil, bölgedeki fındık üreticileri için de önemli bir fırsat. Üreticilerle yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Fındık bu topraklarda yetişecek, yine bu topraklarda işlenecek ve buradan dünyaya gidecek. Bu model hem üreticinin kazancını artıracak hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacak.”



