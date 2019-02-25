Ekonomi Oyuncak Fuarı 2019 başlıyor
İŞ DÜNYASI

Oyuncak Fuarı 2019 başlıyor

Oyuncak sektörünün dev oyuncularını bir araya getiren ‘İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’ 26 Şubat günü TÜYAP’ta kapılarını açıyor. 1 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek fuar için TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Yaptığımız çalışmalarla fuarın kapılarını dünyaya açtık. Bu yüzden fuarın çok verimli geçmesini bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019 26 Şubat günü kapılarını açıyor.
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019 26 Şubat günü kapılarını açıyor.

Oyuncak sektörünün dev oyuncuları bir kez daha TÜYAP çatısı altında buluşuyor. Uzun süredir heyecanla beklenen ‘İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’ 26 Şubat günü kapılarını açıyor. Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (TÜYAP) ile Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon 12’de 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuar 1 Mart’a kadar 4 gün boyunca sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürün ziyaretçiler tarafından tek tek incelenebilecek.

Hedef sektörü yüzde 50 büyütmek

TÜYAP olarak geçtiğimiz yıl fuar ile sektör hacmini yüzde 30 artırma gibi büyük bir başarıya imza attıklarını belirten TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Hedefimiz bu yıl yüzde 50’nin de üzerine çıkarak sektöre katkı sağlamak. Ayrıca yaptığı yatırımlar ve tasarıma verdiği önem ile yerli üretimde atağa kalkan Türkiye oyuncak sektörüne bir destek de Ticaret Bakanlığımızdan geldi. Bakanlık, ‘Yurt Dışı Alım Heyeti Ağırlama Programı’ kapsamında yaptığı destek ile yurt dışı ziyaretçilerini Türkiye oyuncak sektörüne karşı daha da iştahlandırdı. Bu destekle bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış bekleniyor. Ayrıca yurt içi alım heyeti kapsamında 60 ilden 600 profesyonel ziyaretçinin konaklaması bizim tarafımızdan karşılanıyor” dedi.

Dünyaya açıldık

Oyuncak sektöründeki üreticilerin ihracatının artırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunmasına yönelik sistemli bir şekilde destek olmak için fuarın kapılarını dünyaya açtıklarını söyleyen Ulusoy, “Bu da şimdiden karşılıklı talebi görmemizi sağladı. Bundan dolayı fuarın çok verimli geçeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Fuara akreditasyon yaptırarak gelmesi kesinleşen ülkeler arasında Rusya, Litvanya, Estonya, Letonya, Moldova, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Macaristan, İran, Mısır, Sudan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Gana, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Gana, Nijerya, İngiltere, Hollanda, KKTC, Kamerun, Norveç, Katar, Pakistan, Uganda ve Etiyopya yer aldı.

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Yerli üretim geliştirilecek

Fuar kapsamında yapılacak promosyonlarla birlikte yıllık alımlarını Türkiye’de şekillendirecek olan alıcılar ve firmalar arasında çok ciddi oranda anlaşmalara imza atılmasını beklediklerini belirten Oyuncakçılar Derneği Başkanı (OYDER) Esin Yürür de bu yıl fuardan beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fuarda oyuncağa ve oyuncağa dokunan her kategoriye kucak açarak fuarı zenginleştireceklerini ifade eden Yürür, fuarla birlikte ihracatı artıracaklarının da altını çizdi. Yürür, ayrıca, sektörde ithalatın düşürülmesinden çok verilecek teşviklerle yerli üretimin geliştirilmesi ve artırılmasının daha sağlıklı bir gelişme olacağını ifade etti.

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