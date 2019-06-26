Özel güvenlikçilerden müstakil yasa talebi

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi. Çağırıcı, Türkiye genelinde aktif görev yapan 320 bine yakın özel güvenlik görevlisinin bulunduğuna dikkati çekti.

SAĞLIKLI KAMU DÜZENİ İÇİN

Çağırıcı, "Özel güvenlikler, kamu düzeninin sağlıklı yürüyebilmesi için her daim vazifelerinin başında. Yapılan işin önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bize ait bir yasa istiyoruz. 5188 sayılı kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Yetkililerin, yeni dönemde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz” dedi.

YASA TEKLİFİ TBMM’DE

Özel güvenlik görevlilerinin daima birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını aktaran Çağırıcı, can ve mal güvenliği için de 7/24 nöbet tuttuklarını söyledi. Konuyla alakalı olarak verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden Çağırıcı, “BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile birlikte hazırladığımız ve şu anda TBMM’de olan yasa teklifimizin onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.

BUGÜN BİZİM İÇİN MİLAT

Ömer Çağırıcı ayrıca, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kabul edildiği 26 Haziran 2004’ü meslekleri için milat kabul ettiklerini belirtti. Üç yıldır 26 Haziran’ı “Özel Güvenlik Günü” olarak kutladıklarını vurgulayan Çağırıcı, sendikalarına bağlı şube ve temsilciliklerce kendilerine ait özel günün yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi. “Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme” sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin varlığına dikkati çekmek istediklerini ifade eden Çağırıcı, üyelerinin çalışma şartları ve gelirlerini iyileştirmek için gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı. “Özel Güvenlik Günü”nün sektörde çalışanların motivasyonunu yükselttiğini anlatan Çağırıcı, bu günün taleplerini dile getirmek için farkındalık sağladığını belirtti.

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