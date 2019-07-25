Özveri ödül getirdi

Çağrı merkezi sektöründe 2008 yılından bu yana hizmet veren ve binden fazla kişiye istihdam sağlayan Site Telekom, yılın en iyi call-center markası seçildi. Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun, başarılarının sırrını, çalışanlarının şirkete duydukları aidiyet olarak açıkladı.

Sektördeki çalışmalarına 2008 yılında başlayan Site Telekom A.Ş; İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki 4 merkezinde bini aşkın tecrübeli personeliyle kamu ve özel sektör şirketlerine çağrı merkezi hizmeti sunuyor.

Çağrı merkezi sektöründe verdiği hizmetin yanısıra Doğu Anadolu bölgesinde açtığı merkezlerle bölge ve ülke istihdamına ciddi katkı sunan Site Telekom, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde Yılın En İyi Call Center markası seçildi. Törende ödülünü alan Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun ülke ekonomisine ve gençlerin istihdama kazandırılmasına çok önemli katkılar sunduklarını aktarırken, bundan sonra da girişimcilik anlamında Türkiye’nin farklı illerinde yatırıma devam edeceklerini söyledi. Altun, daha fazla istihdam için aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini dile getirdi.

Mustafa Altun (ortada)

BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Binlerce gencin istihdam edilmesinde oluşturdukları aidiyet duygusu ve şirket içi sinerjiye dikkat çeken Altun, “Bize takdim edilen ödülü tüm çalışma arkadaşlarım ve bizden desteklerini esirgemeyen değerli iş ortaklarımız adına alıyorum” dedi.

İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da toplamda 1018 kişiye istihdam sağladıklarını da vurgulayan Altun, personellerinin yüzde 83’lük kısmının yükseköğretim mezunu olduğunu söyledi. Şirketlerinde genel müdüre kadar herkesin call-center’da telefon başından geldiğine dikkat çeken Altun, bu tecrübeyle yol almalarının kendilerine uzun vadede büyük katkı sunduğunu vurguladı.

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YATIRIM ROTASI ANADOLU

Kendilerini sektörde ön plana çıkaran ve ödül almalarını sağlayan hususları da sıralayan Altun şunları söyledi: “Sektörde hangi pozisyonda olursa olsun çalışanlarımızın tamamına her türlü konuda yardımcı olma çabası içerisindeyiz. Tecrübeli ve kalifiye personel yetiştiriyoruz.

Bu da bizim işimizin kalitesini yukarıya taşıyor. 2012 yılında Kars’a yaptığımız yatırımla rotamızı diğer şehirlere göre daha az gelişmiş bölgelere kırdık. Bu sayede burada yaşayan insanlara da istihdam olanağı oluşturduk. Bundan sonraki yatırımlarımızda da aynı yolu izleyeceğiz. Bir sonraki hedef şehrimiz Muş. Yaptığımız önemli yatırımlar sayesinde 2020 yılının ilk çeyreğine kadar en az yüzde 50’lik bir büyüme hedefliyoruz. Şu anki göstergeler de bu hedefin gerçekleşeceği yönünde.”

11 ŞİRKETE HİZMET

Site Telekom olarak 11 farklı firmaya hizmet verdikleri bilgisini paylaşan Altun, çağrı merkezi şirketlerinin önemini ise şöyle açıkladı:

“Şirketlerin büyük operasyon ve maliyet gücü gerektiren çağrı merkezi ve geri dönüş işiyle uğraşmak istemiyor. Bunun yerine çok daha profesyonel ve uygun olan bizim gibi şirketlerle irtibata geçiyor. Hem zaman maliyetinden hem de mali yükten kurtulmuş oluyorlar. Biz de bu şirketlerin müşteri portföyünü olabilecek en iyi şekilde yönetebiliyoruz. Şu anda TÜRSAB, Türk Telekom, MÜSİAD, Çiçeksepeti ve Türknet gibi birçok önemli firmanın işlerini yürütüyoruz.”

GAYEMİZ TÜRKİYE

Ülke ekonomisi ve gençliği için mesai harcadıklarını dile getiren Mustafa Altun, yatırım yaptıkları bölgede sadece gençlere yönelmediklerini, bunun yanında çalışmaya ihtiyaç duyan orta yaştaki insanları da istihdam ettiklerini söyledi. Personellleri arasındaki kadın ağırlığına da dikkat çeken Altun, “Tüm personellerimizin içerisinde kadın çalışanlarımızın oranı yaklaşık olarak yüzde 86” diye konuştu. Çağrı merkezinde toplamda 103 bin kişiye iş imkanı sağlandığını vurgulayan Altun, sektörün şu anda sadece yüzde 38 oranında faaliyet gösterdiğini kamu kuruluşlarının da devreye girmesiyle bu oranın yüzde 60-65’lere ulaşacağını belirtti.

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