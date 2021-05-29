Pancara yağışsız sulama

Türkiye’nin bazı bölgelerinde artan kuraklığa karşı çiftçilere can suyu olacak adım Albayrak Grubu’ndan geldi. Erzurum ve Erzincan’da pancar üretimini artırmak için oluşturulan ve Albayrak Grubu’na ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesinde kurulan Mezra Ziraat A.Ş., hem doğal kaynakların verimli kullanılmasını hem ürünlerin daha iyi sulanabilmesi için çiftçilere devlet teşviki kapsamında kredi ile kar amacı gütmeden yağmurlama sulama sistemi borularını temin ediyor. Şirket, çiftçilere modern ziraat araçları konusunda danışmanlık hizmeti vererek yörede üretimin ve çiftçilerin gelirinin arttırılmasını ve tabii kaynakların korunmasını hedefliyor.

Ferit Özkan

CAN SUYU OLACAK

Mezra Ziraat A.Ş Saha Yöneticisi Ferit Özkan, Erzurum bölgesinin önceki yıllara oranla yeterli yağışı alamadığını, bu anlamda sulama sistemlerinin öneminin öne çıktığını söyledi. Normalde bu günlerde ekili pancarın filizlenmesi gerekirken kuraklık nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade eden Özkan, bir hafta önce don olayı yaşadıklarını belirtti. Altı bin dönümlük bir pancar sahasının yaklaşık 1200 dönümünde don nedeniyle toprağın yeniden işlenmek zorunda kalındığını kaydeden Özkan, kendileri dışında kaynaklanan olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için de çeşitli önlemler aldıklarını ve üreticiye “can suyu” olmaya çalıştıklarını söyledi.

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ÇİFTÇİYE TEDARİK SAĞLIYORUZ

Modern sulama kapsamında yağmurlama sistemini Erzurum ve Erzincan’da yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti: “Yağmur yağmadığı zaman istediğimiz anda sulama yapabiliyoruz. Erzurum çiftçisine kurum olarak destek sağlayıp uygun fiyatlarda boru tedariği sağlıyoruz. Kar gözetmeden bunu yapıyoruz. Kuraklık nedeniyle bu yıl belki verim düşebilir, ancak tarlalarımızın başındayız, kontrollerimiz devam ediyor. Pancarın ihtiyacı su ve doğru beslemedir, zamanında ilaç uygulamalarıdır.”

TASARRUF YÜZDE 50

Çiftçilere yağmurlama sistemini öneren Ferit Özkan, “Bir bölgeyi salma sulamayla 100 ton su ile sulamanız gerekirken, yağmurlama sistemiyle neredeyse yarı oranında su tasarrufu sağlıyorsunuz” dedi. Üreticilerden Taner Çavuşoğlu ise kendilerine sunulan doğru tarım uygulamaları sayesinde dönümde üç ton pancar alırken şimdi bu oranın altı tona çıktığını açıkladı. Bu üretim artışının çiftçileri heyecanlandırdığını, kullanmadıkları arazileri de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Mezra Ziraat AŞ’nin çiftçilere boru, küspe ve gübre konusunda önemli destekler sağladığını belirtti.

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