Pandemi dönemi ve sonrası

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün ekonomiye etkisini anlattı.

Yamankaradeniz, ''2021 yılı ve ilerisi için bir projeksiyon çizersek eğer, geçmiş dönemlerdeki pozitif trendin devam edeceğini ve ortalamanın üst kısmında performans sergileyeceğimiz beklenebilir. Aynı zamanda, özellikle regülatörlerin de bu alana daha da çok değer ve önem vermeye başladıkları dikkate alındığında, Sınai Haklar alanının ekonominin saklı değeri olmaktan çıkıp artık herkes tarafından bilinen ve kavranan bir faktör olacağına inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Yamankaradeniz, ''Kurumların, kendilerini rakiplerinden farklılaştıran fikirlere sahip çıkmaları, rekabette avantaj elde etmelerini sağlamaktadır. Teknoloji çağında, patent ve faydalı model başvuru sayılarının artması demek, yenilikçi bakış açısı ve dünyada sesini duyurma çabası anlamına geliyor. Patent ve faydalı model çalışmalarını desteklemek, ülkemizin geleceği için de büyük kazanımlar oluşturuyor. İşte bu kişi ve kurumların artan farkındalıkları sayesinde ülkemizin global arenadaki gücü ve ekonomik gelişimi çok daha yükselecektir. Büyük gurupların Girişim Sermaye Şirketi kurma çalışmaları da genç beyinlerin ürettiği teknolojik katma değerin daha hızlı üretime aktarılması beklentisindendir. Girişim Sermaye şirketlerinin artışı Startup patentlerinin artışını getirecektir'' ifadelerine yer verdi.

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Markalaşma adına Türkiye'nin önünde uzun bir yol olduğunu belirten Yamankaradeniz, ''Türkiye’nin Ortadoğu ve Avrupa’nın erişim kapısı olması, ülkemizin markalaşma serüvenine büyük katkı sunuyor. Ülkemizin dünya ticaretinde yüksek pay elde edebilmesi ve küresel rekabette başarılı olabilmesi için daha fazla marka oluşturması şart. Güçlü Türk markaları oluşturması için de markalaşma stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde markalı ürün pazarının daha da gelişmesi için bütün paydaşlar ile çalışmanın öneminin kavranması lazım. Türk markalarının seslerini dünyanın her köşesinde duyurmak için katma değeri yüksek ürünler üretilmeli ve geleceğe odaklanılmalıdır. Ürünlerin gideceği her yeni pazar markanın tüketicisini arttıracağından, dolaylı reklam yerine geçecektir'' dedi.

Yamankaradeniz, ''Biz de Destek Patent olarak, üretimde farklılık ve değer oluşturulması için firmalarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Amacımız; değer olarak ortaya koyduğumuz markalarımızı, patentlerimizi ve tasarımlarımızı ekonomiye en kısa yoldan nasıl kazandırabiliriz? bu değerlere sahip ürünleri üreterek 2023 yılı ihracat hedeflerinin gerçekleşmesine destek verecek konuma getirip ihracat birim fiyatı yükseltmektir'' vurguladı.

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Destek Patent olarak hedeflerinin; sınai haklar alanında Türkiye’yi bölgesel bir “HUB” konumuna getirebilmek olduğunu anlatan Yamankaradeniz, '' Bu nedenle de değerlerin korunmasına yönelik hizmetlerimizi dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlayıp geliştirerek müşterilerimize sunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi, küresel rekabet ortamında dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Yeni dünya düzeninde uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolu teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketicinin ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçiyor. Biz de “Sürekli değişim ve gelişim” mottosuyla başlattığımız dijital dönüşüm yolculuğumuz kapsamında; iş süreçlerimizi teknolojiyle buluşturarak, müşterilerimiz için yenilikçi ve katma değerli çözümler üretiyoruz'' açıklamasında bulundu.

Marka ve Patent Vekilleriyle çalışmanın önemi

Yamankaradeniz, ''Sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunması ve sanayicilerimizin, ticaret ya da araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten kurum ve kişilerin bu haklardan gerektiği gibi yararlanmalarını sağlayabilmeleri için Vekiller büyük önem taşıyor. Örneğin, patent dokümanları sanayi işletmeleri ve üniversiteler için ciddi bir veri kaynağı ve Ar-Ge’nin başlangıç noktası patent verilerinin iyi okunmasıyla başlıyor. Sanayiciler, Ar-Ge merkezleri ve üniversiteler yapacakları araştırmalarda başlangıç noktasını önce o sektörle ilgili ‘hangi patentler var’ aşamasında oluşturması gerekiyor. Araştırma sonrası patent ve faydalı model belgesi için, yönetmelikte belirtilen şekil ve teknik şartlara uygun olarak hazırlanma zorunluluğu bulunuyor. Müracaat sonrası işlem sürelerinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda (sürenin yönetmelikler ile belirlenmiş ve sınırlandırılmış olması nedeniyle) hak kayıplarının önlenmesi açısından deneyimli vekillere sahip vekillik şirketleri ile çalışılması çok önemlidir'' dedi.

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Deneyimli bir vekil, sınai hakların tüm alanlarındaki hukuki süreçlere, yurtiçi ve yurtdışı başvuru süreçlerine hakim olduğuna değinen Yamankaradeniz, '' Ayrıca aylık yayınlanan marka, patent ve tasarım bültenlerini takip eden Marka ve Patent Vekili, müvekkilinin tescilli olan markasına, patentine ve tasarımına benzerliğini tespit ettiği müracaatları müvekkiline bildirip onun onayı ile itiraz işlemini yapar ve hukuki haklarını korumak için işlemi sonuna kadar takip eder. Böylece daha başlangıç aşamasında müvekkilinin sahip olduğu hakları korumaya yönelik çalışmaları yaparak, uzun ve maliyetli hukuk davalarına gitmeden müvekkiline destek olur'' belirtti.

Ayrıca Yamankaradeniz, ''Bu nedenle vekillerden hizmet alırken, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, vekilin muhakkak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun siciline kayıtlı olup olmadığının Türk Patent ve Marka Kurumu web sitesinden kontrol edilmesi zorunludur. Müvekkilini Türk Patent ve Marka kurumunda temsil etmeye yetkili olan vekiller, sadece bu Sicile kayıtlı kişi veya vekillik şirketleridir. Bu nedenle sicile kayıtlı olmayanlara verilecek vekaletlerin bir geçerliliği olmayacağı gibi, işlemlerde meydana gelebilecek sorunlarda kuruma yapılacak şikayetlerin de Vekil Disiplin Kurulları’ n da değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bütün işletme sahiplerinin veya yetkili kişilerin vekil seçiminde bu önemli konuyu göz önünde bulundurmaları büyük emek verdikleri markalarının, patentlerinin ve tasarımlarının Türkiye'de veya diğer ülkelerde etkin korunması bakımından son derece önemlidir'' dedi.