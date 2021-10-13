​Pandemide mobilya pazarı büyüdü ​

Denizci bir ailenin içerisinde büyüyen ve 1996 yılında mutfak mobilyası işine başlayan Mustafa Güneri, Bodrum Mutfak Mobilya markası ile girişimcilik hayatına başladı. 2003 yılında mobilya kategorisini de bünyesine taşıyarak genişleyen firma talep üzerine üretimini 7 bin metrekare entegre üretim tesisine yaydı. Mutfak mobilya pazarında 25 yıldır hizmet veren Bodrum Mutfak Mobilya, bölgede artan nüfusu baz alarak üretim tesisinde başlattığı kapasite artırma çalışmalarını tamamladı.

YILDA 30 BİN MODÜL ÜRETECEĞİZ

Üretim tesisi kapasitesini yaklaşık yüzde 35 oranında artırdıklarının altını çizen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Pandeminin başından bu yana kıyı bölgelere başlayan göç, üretim tesisimizde yaptığımız yeniliklerin tetikleyicisi oldu. Yatırım planlarımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve üretim alanındaki genişletme çalışmaları ile ciromuzun yüzde 40 oranında artmasını bekliyoruz” diye konuştu. Güneri, “Yılda kişiye özel ürettiğimiz 20 bin modül parça sayısını bu sayede 30 bine kadar çıkaracağız. Aynı oranla sürdüreceğimiz istihdam çalışmaları, olası sektörel değişimlere karşı firmamızı hazırlıklı hale getirecek” dedi.

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NÜFUS 3 KAT ARTTI

Pandeminin başından bu yana en çok göç alan güney illerinin başında gelen Muğla’da yatırımcıların ilk tercihi Bodrum oldu. Öngörünün üstünde nüfus yoğunluğu yaşanması emlak değerlerinin yüzde 25 oranında artmasına, talep yoğunluğunun mutfak mobilya pazarını da etkileyerek sektörel payın genişlemesine katkı sağladı. Ayrıca sabit mobilya gruplarının niteliklerinin beklentileri karşılamadığı projeler de tadilata girerek mobilya sektörünü hareketlendirdi. Hem göçlerin yaşanması hem de yazlık alınan konutların 12 ay kullanılmasıyla mutfak mobilya pazarının büyümesine neden olduğunu belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Bodrum’da 3 katına çıkan nüfus, bizim de üretim tesisimizde kapasite artırma mecburiyetini doğurdu” ifadesini kullandı.

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Tesis üretim üssüne dönüştü

Kapasite artırma çalışmalarını, mevcut sisteme yaptıkları yatırım ve makine yatırımları olarak 2 şekilde ele aldıklarını aktaran Güneri, şöyle konuştu: “Yurtiçi ve yurt dışındaki tasarım yeniliklerini, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek 7000 metrekarelik entegre üretim tesisimize gerekli yatırımı yapan, zamanında proje teslimi ile müşterilerimizin olduğu kadar mimarların da güvenini kazanan bir firmayız. 1996 yılından bu yana mutfak mobilyası ile başlayıp, 2003 yılında sabit mobilya üretimini de bünyesine katmış olup, günümüzde kapı ve süpürgelik çözümleri ile tam hizmet veren bir mobilya firması olarak faaliyet gösteriyoruz.”