Pandeminin yıldızı Yotel oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi salgını, dünya turizmine ciddi zararlar verdi. Salgın süresince sektördeki birçok oyuncu ciddi doluluk sıkıntısı yaşarken, bazı istisnalar sektöre umut vermeye devam ediyor. YOTEL de bu umut verici istisnalardan biri olarak dikkat çekiyor. Tüm dünyada turizmin etktilendiği bir süreçte, YOTEL İstanbul’daki doluluk oranları ve ciroları ile ayrışarak grubun yıldızı olmayı başardı. Üstelik YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen 2021 yılına da ciddi büyüme hedefleri ile giriyor.

GÜVENLİ KONAKLAMAYA TALEP ARTTI