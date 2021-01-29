Ekonomi Pandeminin yıldızı Yotel oldu
İŞ DÜNYASI

Pandeminin yıldızı Yotel oldu

Pandeminin yıldızı Yotel oldu

Dünya turizminin derinden etkilendiği pandemi döneminde, küresel otel zinciri YOTEL İstanbul Havalimanı’na yaptığı yatırımın meyvelerini topladı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Bora Göymen
Bora Göymen

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi salgını, dünya turizmine ciddi zararlar verdi. Salgın süresince sektördeki birçok oyuncu ciddi doluluk sıkıntısı yaşarken, bazı istisnalar sektöre umut vermeye devam ediyor. YOTEL de bu umut verici istisnalardan biri olarak dikkat çekiyor. Tüm dünyada turizmin etktilendiği bir süreçte, YOTEL İstanbul’daki doluluk oranları ve ciroları ile ayrışarak grubun yıldızı olmayı başardı. Üstelik YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen 2021 yılına da ciddi büyüme hedefleri ile giriyor.

GÜVENLİ KONAKLAMAYA TALEP ARTTI

  • YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, “Uzun transit saatleri veya ertelenmeler sonucu misafirlerimizin yakında ve güven duyabilecekleri bir mekânda bekleme ihtiyaçları doğdu. YOTEL İstanbul’un da yolculara sunduğu avantaj burada devreye giriyor. Yolcular pandemi sürecinde Covid-19 salgını ile yüz yüze gelme riskini azaltmak amacı ile havalimanından dışarı çıkmak istemedikleri için YOTEL’i tercih ediyorlar. YOTEL İstanbul, İstanbul Havalimanı ile aynı tarihte açıldı ve 2019 senesinin ilk 3 ayında açık olmadığı için sadece 9 aylık bir operasyon dönemi geçirdi" dedi.
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