Ekonomi Para cezası işliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Para cezası işliyor

Rekabet Kurumu’nun kestiği haksız rekabet cezasından sonra Türkiye’yi tehdit ederek “yeni telefonlarda servislerimizi kullanamazsınız” diyen Google’a cevap geldi. Soruşturmanın AB ve Rusya’dakilerden farklı olmadığına dikkat çeken Rekabet Kurumu, günlük idari para cezasının uygulanmaya başladığını duyurdu.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'li teknoloji devi Google'ın Türkiye açıklaması sonrası Rekabet Kurumu'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, 'Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir' denildi. Rekabet Kurulu Google’a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandığını da açıkladı. Kurumun, kamuoyu açıklamasında dünyadaki benzer cezai örneklere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

Rahmi Aktepe

ABD VE RUSYA'DA DA SORUŞTURMA AÇILDI

"Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur. Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google’a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir."

RAKİPLERE ENGEL

Kurumun açıklamasında ayrıca, "Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir" denildi.

ANLAŞMA SAĞLANIR

öte yandan, gündem maddesi olan Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlık sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde. Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, “Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki bir kaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK’ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır” dedi. Aktepe, Google’ın bu kararının, Türkiye’deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabileceğini dile getirdi.

SAMSUNG da tartışmaya dahil oldu

  • Samsung
  • S Türkiye pazarına 2020 yılında yeni ürünlerini göndermeyeceği konuşulan Samsung'dan iddialara yönelik bir açıklama geldi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
  • Yüzde 95'i google tabanlı olan Türkiye android pazarının yaklaşık yüzde 55'ini elinde bulunduran Samsung Türkiye pazarındaki önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Para cezası işliyor
EKONOMİ
Para cezası işliyor
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