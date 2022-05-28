Patatesi taze değil dondurulmuş satın

Patates üretimine ilişkin son gelişmeler Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün mayıs ayı bülteninde anlatıldı. Buna göre Türkiye’de patates üretim, tüketim ve ihracatında dengeli bir sezon yaşanıyor. Bu yılın ilk patates hasadı Adana ve İzmir’de başladı, Hatay’da ise bu ayın sonunda başlayacak. Turfanda üretimin yapıldığı Adana ve Hatay’da martta yaşanan soğuklarda don zararı oluştu. Saha incelemelerinde iki ilde tahmini patates veriminde yüzde 15 azalma bekleniyor. Düşük sıcaklık zararı hasadın gecikmesine de sebep oldu. Üç ilde bu yıl toplam turfanda üretiminde bir önceki yıla göre ise yüzde 5 düşüş bekleniyor.

TON FİYATI 908 DOLAR

Bültende Türkiye’de patates ihracatının taze olarak yapılması yerine katma değeri yüksek olan dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak satılmasının teşvik edilmesi belirtildi.

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Üretici ve ihracatçıya “işle sat” önerisinin gerekçesi ise istatistiklerde kendini gösteriyor. Buna göre, dünya dış ticaretine konu olan taze ve dondurulmuş patatesin ticaret hacmi 2020 yılında 44 milyon ton, ekonomik büyüklüğü ise 23,4 milyar doları buluyor. Dondurulmuş patatesin 2020 yılında ortalama ton fiyatı 908 dolar, taze patatesin ise 314 dolar oldu. Taze patates ithalatı 2020 yılında 4,6 milyar dolar, dondurulmuş patates ise 7,4 milyar dolarlık hacme sahip.

124 BİN TON İHRACAT

Dünyada patates ticareti en çok AB ülkeleri arasında yapılıyor. Üretim miktarı dikkate alındığında Türkiye taze patateste ihracatçı konumunda yer alıyor. Türkiye’nin patates ithalatı 2020 yılında toplam 25 bin ton, ihracatı ise 124 bin ton civarında. 2021 yılında patates ithalatının yaklaşık yüzde 96’sı tohumluk olarak gerçekleştirildi.

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