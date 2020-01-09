Paylaş ki çoğalsın

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da iki çocuklu dört kişilik bir ailenin, aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari insani geçim ücreti (İGÜ), 2020 yılı için 3 bin 192 lira olarak belirlendi. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ 2 bin 676 TL oldu. İGÜ Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan asgari insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor.

Aylık geçim ücretleri

12 FARKLI BÖLGE ELE ALINDI

İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge için yapılmaya başlandı. İki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan bu araştırma, bir ailenin, gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor. Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor.

İŞ DÜNYASINA VE KAMUOYUNA ÇAĞRI

İGÜ Tespit Komisyonu, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri’nin Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflaması'na dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırma sonuçları dün İstanbul’da açıklandı. Toplantıda konuşan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İGÜ’nün işletmelerde uygulanmasının maliyet artışı getirmediğini, aksine verimliliği ve bereketi arttırdığının altını çizdi. İGİAD’a üye olan 261 işletmenin yüzde 90’ının da bu rakamları verdiğini söyleyen Karahan, “İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor” dedi.

REKLAM

GELİR DAĞILIMI İYİLEŞİRSE REFAH ARTAR

Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneklerinin İGÜ sayesinde işgörenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçladığını aktaran Karahan, İGÜ’nün iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplandığını, işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Karahan, bu yıl için Türkiye’de 12 ayrı bölgenin İnsani Geçim Ücreti’nin belirlendiğini, İstanbul için İnsani Geçim Ücreti’nin 3 bin 192 lira olduğunu söyledi. Karahan, “2020 yılı İnsani Geçim Ücretinin Türkiye Ortalaması 2 bin 676 liradır. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD’ın belirlediği İGÜ’yü dikkate alması, asgari ücrette işgören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir” diye konuştu.