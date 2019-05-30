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Ekonomi Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pazarda sebze meyve fiyatları düşüşe geçti

Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

Son zamanlarda sebze ve meyve fiyatlarında, havaların ısınmasıyla birlikte düşüş yaşandı. Pazar fiyatlarındaki düşüşten sonra vatandaşların sebzeye ilgisi de yoğun oldu.

Haber Merkezi IHA
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, çarşı ve pazarda sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, çarşı ve pazarda sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.

Meyve fiyatlarının artışının hal ile alakalı değil fırsatçıların işi olduğunu söyleyen ve 10 senedir bu işi yapan pazarcı Erdal Çukurçam, “Son zamanlarda meyve fiyatları bayağı yüksek. Vatandaşın alacak gücü gerçekten yok. Yarım kilo alıyorlar, bazen oluyor 250 gram istiyorlar yok çünkü. Geçen seneye bakarak, yarı yarıya zamlandı meyve fiyatları ve bu da bayağı fark ediyor. Geçen sene mesela yeni dünya 2-3 liraydı, nektari 2 buçuk liraydı, kiraz 3-4 liraydı, erik 3 liraydı ama bu sene bayağı yükselme var. Müşteri zaten yok, olanlar da zaten alıyor. Olmayanlar da tabiri caizse ensesini kaşıyıp gidiyor. Gerçekten üzülecek bir durum. Bunların sebebi de, dışarı ihracat. İhracat çok olunca fiyat yüksek oluyor, olmadığı zaman da fiyatlarda bayağı bir düşüş oluyor. Buna fırsatçılık diyebiliriz çünkü halden kaynaklanan bir durum değil. Çözüm olarak da, hükümetin bu konulara değinmesi lazım. Bugün nakliye fiyatları yüksek çünkü mazot da yüksek. Anlayacağınız bunlar fiyatlarda bayağı fark ediyor” dedi.

15 yıllık pazarcı esnafı Bülent Çukurçam da sebze fiyatlarının düştüğünü ve artık taneyle alan vatandaşın bile poşeti doldurduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Sebze fiyatlarında bir artış yaşandı ama geri düştü fiyatlar. Yarı yarıya düşüş oldu diyebilirim. Domates önce 7-8 liraydı şimdi 4 lira. Elinle dolduruyorsun poşete. Salatalık desen 1 buçuk 2 lira, patlıcan 4 lira, biber 3 liraya kadar düştü. Fiyattaki artışlar da kış mevsiminden ve yurt dışına gitmesinden dolayı yaşanıyor. Vatandaş da bu durumdan çok etkilendi tabi. Adam 1 kilo alacağına gramla hatta adetle almaya başladı gariban olanlar. Zaten parası olan da yarım kilo ve ya 1 kilo alıyor fazlasını almıyor yüksek fiyattan dolayı. Şu anda fiyatlar düşük ve eliyle dolduruyorlar. Fiyatlar da havaların ısınması ve yurt dışına ürün gönderiminin durmasıyla düştü.”

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