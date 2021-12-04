Ekonomi Pegasusa 114 bin liralık usulsüz değişiklik cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pegasus’a 114 bin liralık usulsüz değişiklik cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, hava yolu taşımacılığında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Hava yolu şirketi Pegasus'a ait biletini değiştirmek isteyen bir vatandaştan iki bilet arasındaki toplam ücret farkı olan 54 lira yerine cezalı şekilde 260 lira isteyince Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulundan 114 bin TL ceza aldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Pegasus’a 114 bin liralık usulsüz değişiklik cezası​
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, hava yolu taşımacılığında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Hava yolu şirketi Pegasus'a ait biletini değiştirmek isteyen bir vatandaştan iki bilet arasındaki toplam ücret farkı olan 54 lira yerine cezalı şekilde 260 lira isteyince Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulundan 114 bin TL ceza aldı. Kurul, yapılan şikayet üzerine Pegasus tarafından düzenlenen “tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda cezasız değişiklik hakkı” başlıklı kampanyaya uyulmadığını belirledi.

YÜKSEK ÜCRET FARKI TÜKETİCİYİ YANILTIYOR

  • Kampanya uygulamasında değişiklik yapılan iki bilet arasındaki ücret farkından daha yüksek tutarda bedeller talep edilmesinin açıkça tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici nitelikte olduğuna karar verildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Pegasus’un, biletini yeni uçak biletleriyle değiştirmek isteyen vatandaştan 54 lira fark çıkmasına rağmen 260 lira ödeme talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine tüketicinin mevcut açık biletini yeni bilete dönüştürmeyerek seyahat etmek istediği şehre yeni uçak bileti satın aldığı ve yaşadığı mağduriyet sonucu açık bilet iadesinin yapılmasını istediği, ancak bunun kabul edilmediği anlaşıldı. Vatandaş Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurusu neticesinde 996 lirayı faizi ile birlikte geri aldı. Kurul, kampanya şartlarına uyulmamasının mevzuata aykırı ve tüketici mağduriyetine yol açıcı nitelikte olduğunu kararlaştırırken firmaya 114 bin 326 lira para cezası kesti ve söz konusu reklamları durdurma kararı aldı.

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