Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Pekin'in nadir toprak hamlesi ABD'yi vuracak

Pekin'in nadir toprak hamlesi ABD'yi vuracak

04:0016/04/2025, среда
G: 16/04/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çin 44 milyon tonluk rezervle ilk sırada.
Çin 44 milyon tonluk rezervle ilk sırada.

Nadir toprak elementleri (NTE), Çin- ABD geriliminde karşılıklı restleşme aracı olarak öne çıktı. NTE'lerin, teknolojik ürünlerdeki önemi ABD'yi Çin'e bağımlı kılmada önemli rol oynarken, Çin ise bu elementlerde ihracat kontrolü ve yasağı gibi adımlar atıyor. Küresel NTE rezervleri 90 milyon ton hesaplanırken, Çin 44 milyon tonluk rezervle ilk sırada.


F-35 VE TESLA'YI HEDEF ALIYOR

Çin'in ihracat kontrolü getirdiği elementler samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosiyum, lutesyum, skandiyum ve itriyumu kapsıyor. Bu hamlenin, ABD'nin savunma ve enerji sektörlerini etkilemesi bekleniyor. ABD, nadir topraklar ithalatının yüzde 70'ini Çin'den temin ederken, kısıtlamaların F-35 uçakları ile Tesla motorlarının hammadde tedarikini hedef aldığı değerlendiriliyor.


#Ekonomi
#ABD
#Çin
#nadir toprak elementleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı