Pekin'in nadir toprak hamlesi ABD'yi vuracak

Nadir toprak elementleri (NTE), Çin- ABD geriliminde karşılıklı restleşme aracı olarak öne çıktı. NTE'lerin, teknolojik ürünlerdeki önemi ABD'yi Çin'e bağımlı kılmada önemli rol oynarken, Çin ise bu elementlerde ihracat kontrolü ve yasağı gibi adımlar atıyor. Küresel NTE rezervleri 90 milyon ton hesaplanırken, Çin 44 milyon tonluk rezervle ilk sırada.