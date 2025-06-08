Pestisit analizinde Avrupa'nın önündeyiz

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan da Avrupa Birliği’nin ürün güvenliği konusunda masum olmadığına vurgu yaoarak, AB’nin en bilinen marketlerinden aldıkları Türkiye ve İspanya’da üretilen kirazları karşılatırdıklarını aktardı. Yazgan, "Avrupa’nın en elit marketinde bizim ürünümüzle aynı İspanya’dan gelen ürünü biz tuttuk raftan aldık bakın. AB’de akredite olmuş bir laboratuvara gönderdik. Bizden gönderdiğimiz kiraz ürününde iki tane etken madde. Alt sınırlarda. İspanya’da üç etkin madde. Limitler üzerinde. Peki bu nedir? Bunu nasıl tanımlayabilirsiniz” dedi. Pestisit konusu üzerinden Türkiye’nin zan altında bırakıldığını aktaran Yazgan, “Maalesef başta ihracatçılarımız dolaylı olarak da Tarım Bakanlığı’mız töhmet altında bırakılıyor” ifadelerini kullandı.