Pestisit analizinde Avrupa'nın önündeyiz

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, tarlada ürünleri koruma konusunda Türkiye’nin Avrupa’nın önünde olduğunu söyledi. İç piyasada 100 bin numune üzerinde çalışıldığını belirten Dilber, “Avrupa’da 29 ülkede çalışılan ürün sayısı 85 bin. Biz sadece hasat öncesi pestisit yönetiminde 30 bin numuneyi inceliyoruz” dedi.
Bitkisel üretimde, zararlı organizmalardan kaynaklı ürün kayıpları en önemli risklerden biri durumunda. Bu riskten korunmak için de bitki koruma ürünlerinin yani pestisitlerin kullanımı zorunlu hale gelebiliyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ithalat, ihracat, yurt içi piyasada hasat öncesi ve tarlada denetimde toplam 100 bin numune çalışıldığını söyledi. Avrupa’da 29 ülkede toplam çalışılan numune sayısının 85 bin, yurt içi piyasasını denetlemesinde en aktif ülke olan Almanya’da dahi toplam çalışılan numune sayısının 20 bin olduğunu belirten Dilber, Türkiye’deki gıda kontrollerinin yoğunluğuna dikkat çekti.
ÇKS ÜZERİNDEN NOKTA ATIŞ
Hasat öncesi pestisit yönetiminde 30 bin numune çalıştıklarını ifade eden Dilber, “Almanya’nın bir buçuk katını çalışıyoruz. Türkiye bir analiz ülkesi olma noktasına gidiyor” şeklinde konuştu.
FARKLI SEBEPLERDEN DÖNÜYOR
Kontrol edilen gıdaların özellikle seçildiği iddialarına yanıt veren Dilber, “Şu anda biz hiçbir parseli bu yurt içine bu yurt dışına gidecek diye ayrımayız. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yüzde 50 random atarız” dedi.
İthalatta geri dönen ürünlerin farklı sebeplerden de dönüşünün yapıldığını anlatan Dilber, “Türkiye tüm dünyaya bin tane kamyon gönderiyorsa bir tanesi geri dönüyor. Buradaki bütün problem sadece pestisit değil. Farklı sebeplerden de geri dönenler oluyor” diyerek pestisit üzerinden algı oluşturulduğuna değindi.
Ülkemiz zan altında bırakılıyor
- Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan da Avrupa Birliği’nin ürün güvenliği konusunda masum olmadığına vurgu yaoarak, AB’nin en bilinen marketlerinden aldıkları Türkiye ve İspanya’da üretilen kirazları karşılatırdıklarını aktardı. Yazgan, "Avrupa’nın en elit marketinde bizim ürünümüzle aynı İspanya’dan gelen ürünü biz tuttuk raftan aldık bakın. AB’de akredite olmuş bir laboratuvara gönderdik. Bizden gönderdiğimiz kiraz ürününde iki tane etken madde. Alt sınırlarda. İspanya’da üç etkin madde. Limitler üzerinde. Peki bu nedir? Bunu nasıl tanımlayabilirsiniz” dedi. Pestisit konusu üzerinden Türkiye’nin zan altında bırakıldığını aktaran Yazgan, “Maalesef başta ihracatçılarımız dolaylı olarak da Tarım Bakanlığı’mız töhmet altında bırakılıyor” ifadelerini kullandı.