Petrol fiyatında yükseliş trendi

Dünyadaki petrol talebi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde artarken, buna karşın üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler sürüyor. Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada ise daralma beklediğini dile getiren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil" tespitinde bulundu.Birol, Küresel Rüzgar Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın Hamburg kentinde, Brent petrolün varilinde Kasım 2014'ten sonra 80 doları aşarak en yüksek seviyeye ulaşan fiyatları ve dünya ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE TEDBİR ALMALI

Enerjide dışa bağımlı ülkelerin 80 doları aşan Brent petrol fiyatlarından etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Birol, "Türkiye ekonomisinin güçlü, temelleri sağlam ve ilerisi için geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Ancak petrol fiyatlarındaki artıştan etkilenmemek için açıklanan makro ekonomik önlemlerin pekiştirilmesi gerekir" dedi.

Fatih Birol

TALEP AZALIRSA ÜRETİCİ ZARAR EDER

Yüksek fiyatların, sadece Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelere değil, dünya ekonomisine de zarar vereceğini aktaran Birol, şunları kaydetti: "Çünkü bu yüksek fiyatlar ilerde petrol talebinde ciddi düşüşler yaratabilir. Dolayısıyla petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle uzun vadede fiyatların makul seviyede olması tercih edilir. Bu nedenle, küresel petrol piyasasını değerlendirirken üretici ve tüketici ülkelerin beyan ettiği açıklamalardan çok rutin verileri kontrol ediyoruz. Yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ABD arasındaki diyaloglarda varilleri sayıyorum. Cezayir’deki geçen pazar günkü toplantıda, OPEC’in ABD’nin petrol fiyatını düşürelim çağrısına yeşil ışık yakması güzel. Ancak gerçek anlamda fiziki olarak ne kadar varil petrol piyasalara giriyor, bu önemli. OPEC’ten veya Rusya’dan yeni ilave varillerin gelmesini umuyorum, böylelikle küresel piyasalar rahatlayacak."

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BRENT'İN VARİLİ 82 DOLAR

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda yüzde 0,48'lik artışla 82,15 dolardan işlem görüyor.

Trump ile İran atışması

Uzmanlara göre, ABD'deki üretim ve stok artışına rağmen, küresel piyasalarda OPEC'in üretim artışına gitmeyeceğini açıklaması ve İran'ın petrol üretimini azaltması fiyatları yükseltti. İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarını düşürme önerisine ilişkin, "Trump petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa, bölgede tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Güney Kore’de endişe hali

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun Kang-hyeo da ülke ekonomisinin petrol ithalatına dayalı olduğunu ve İran’ın petrol ihracatını engellemeyi öngören yaptırımların Güney Kore ekonomisine büyük etkisi olacağını belirtti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile ABD’li yetkililer İran petrolüne yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri için New York’ta bir araya geldi.

OPEC arz kozunu saklıyor

Chicago'daki broker firması Price Futures Group'un Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn, piyasada daha etkili bir zamanda üretim artışı yapmak isteyen OPEC’in, şu an üretim artışı kozunu sakladığını dile getirdi. OPEC ve Rusya'nın aralık ayında ham petrol üretimini yükseltmesine ise neredeyse kesin bakıldığını aktaran Flynn, bu artışın günlük ortalama 500 bin ila 1 milyon varil olabileceğini belirtti. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da, "Petrol fiyatlarında varil başına 70 ila 80 doları dengeli buluyoruz" dedi.

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