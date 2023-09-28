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Ekonomi

Petrol fiyatları son bir yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

11:52 . 28/09/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 94,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,36 dolardan alıcı buldu.


Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.


"Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı" endişeleri


Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.


Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne sebep olan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne sebep olan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Eminönü'nde 2,5 yıl önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Serdal Akar, "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2021 yılında maktul Ahmet Uzun'un Sirkeci - Kadıköy iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, o sırada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına alarak deniz kenarındaki kaldırıma bıraktığı belirtildi. Sonrasında sanık Serdal Akar'ın maktul Ahmet Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan maktulün yüzüne yumruk attığı, ardından sanık maktulün bacağından tutarak denize attığı anlatıldı.


#Petrol
#ABD
#Batı Teksas petrolü
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