Ekonomi Petrol keşfedilen kuyularda günlük 6 bin 800 varil üretim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol keşfedilen kuyularda günlük 6 bin 800 varil üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha önce 'petrol yok' denilerek üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladık" diyerek verdiği müjdenin ardından Enerji Bakanı Fatih Dönmez, keşiflere ilişkin detayları paylaştı. Dönmez, günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını, kuyuların ikisinin Diyarbakır birinin Kırklareli'de olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Petrol keşfedilen kuyularda günlük 6 bin 800 varil üretim
Günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Daha önce 'petrol yok' denilip üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" açıklamasında bulunmuştu.

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ PAYLAŞTI

Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla detayları paylaştı.

"Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" diyen Dönmez, şu bilgileri verdi:

  • Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800
  • Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000
  • Misinli-2 (Kırklareli) - 1000

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Üç yeni kuyuda petrol keşfettik
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Üç yeni kuyuda petrol keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kara alanlarında sonuçlar aldık. Üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik' ifadelerini kullandı.

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