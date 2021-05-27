Petrol keşfedilen kuyularda günlük 6 bin 800 varil üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Daha önce 'petrol yok' denilip üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" açıklamasında bulunmuştu.

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ PAYLAŞTI

Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla detayları paylaştı.

"Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" diyen Dönmez, şu bilgileri verdi:

Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800

Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000

Misinli-2 (Kırklareli) - 1000

Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



📍Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 🛢

📍Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 🛢

📍Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 🛢 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO REKLAM May 27, 2021

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik