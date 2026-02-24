Petrol üretiminin yüzde 28'i dört ilden

Güneydoğu'daki 4 il Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıyor. Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'deki kuyulardan günlük 35 bin 85 varil petrol üretiliyor. TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, “4 ilde 2025 yılında 52 kuyu açıldı, 2026 yılı içerisinde 140 yeni kuyu açmayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'nin petrol yolculuğu Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün (MTA) kurulmasıyla Batman Raman Dağı'nda başladı. 1945 yılında Raman'ın Yakıtlı köyü yakınlarında ilk defa farklı bir teknoloji kullanılarak sondaj çalışması gerçekleştirildi. Bu aramayla 17 Ocak 1946'da 1361 metrede petrol bulundu. Raman-8 ismi verilen kuyudan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle 8 Mart 1948'de petrol çıkarılmaya başlandı.
İLK PETROL RAFİNERİSİ BATMAN’A KURULDU
Kentte zamanla açılan kuyu sayısındaki artışla birlikte 1953 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, 1955 yılında ise Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Tüpraş Batman Rafinerisi kuruldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kurulmasıyla bu kuruluşlarda çok sayıda kişi istihdam imkanı buldu. Raman-8 kuyusunda elde edilen ilk üretim ve sonrasında artan kuyu sayısı sayesinde yaşanan gelişmeler Batman'ın kaderini değiştirdi. 1937 yılında köy iken bucak, 1957'de ilçe olan Batman, 16 Mayıs 1990'da il haline geldi. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında yer alan 4 ilden Siirt'te 1956 yılında başlayan petrol üretimi 60 kuyuda sürüyor.
DİYARBAKIR’DA 314 KUYU VAR
Petrol serüvenine 1961 yılında katılan Diyarbakır'da 314 kuyuya ulaşılırken Mardin'de 1970 yılında başlayan petrol üretimi 72 kuyuda devam ediyor. Batman ve ardından Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de açılan kuyularda üretilen günlük 35 bin 85 varil petrol, ülkenin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıyor. Yeni sondaj çalışmaları yapılan 4 ilde mevcut rezervlerin artırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
RAMAN- 8’DE 1 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİLDİ
- TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, "İlk ticari Raman-8 kuyusunda üretim 1948'den bu yana devam etmektedir. Bu kuyuda şu ana kadar yaklaşık 1 milyon varilin üzerinde petrol üretimi sağlanmıştır. Batman'a ve bölge ekonomisine petrolün büyük bir katkısı bulunmaktadır ve bu katkı artarak devam etmektedir. Raman sahası dışında farklı sahaların keşfi ile petrol üretimi artmış, ticari faaliyetler buna paralel olarak hız kazanmıştır. 4 ilde 2025 yılında 52 kuyu açıldı, 2026 yılı içerisinde 140 yeni kuyu açmayı hedefliyoruz" dedi.