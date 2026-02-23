Para transferlerinde kurallar sil baştan! Sınır değişiyor: O detayı atlayan işlem yapamayacak

Kayıt dışı para trafiğine ve yasa dışı bahis finansmanına karşı dev hamle için düğmeye basıldı. Daha önce duyurulan para transferi limiti üzerinde yapılan ilave çalışmalar tamamlandı ve beklenen o sınır güncellendi. Yakında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulamayla birlikte, belirlenen tutarın üzerindeki işlemlerde vatandaşları yeni ve zorunlu yükümlülükler bekliyor. Sadece dijital kanalları değil, ATM işlemlerini de kapsayacak olan bu kritik değişiklik sonrası, şartları yerine getirmeyenlerin transferleri durdurulabilecek. Peki, yeni transfer limiti ne kadar oldu ve vatandaşlar hangi detayları bildirmek zorunda kalacak? İşte bankacılıkta başlayacak yeni dönemin tüm ayrıntıları...

Finansal piyasalarda kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında dev bir adım atılıyor. BDDK ve MASAK iş birliğiyle hazırlanan yeni düzenleme, para transferlerinde şeffaflığı bir üst seviyeye taşıyor. Daha önce 200 bin TL olarak duyurulan kritik sınır, yapılan son çalışmaların ardından yükseltildi.

YENİ KURALLAR DEVREYE GİRİYOR

Yeni uygulama ile birlikte, bankacılık kanalları üzerinden yapılan yüksek tutarlı işlemler mercek altına alınıyor. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar veya ATM fark etmeksizin, gün içerisinde toplamda 400 bin TL’yi aşan transferlerde kullanıcıların en az 20 karakterlik detaylı bir açıklama girmesi zorunlu hale getirileceği öne sürüldü.

Bu açıklama kısmında paranın hangi amaçla (kira, ticari ödeme, borç vb.) gönderildiğine dair net bilgilere yer verilmesi gerekecek.

Yeni sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı kalmayacak; tutar yükseldikçe ek yükümlülükler de devreye girecek:

2 milyon TL ile 20 milyon TL arası: Bu aralıktaki transferlerde kullanıcıların "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurması gerekecek. 20 milyon TL ve üzeri: En üst seviyedeki bu işlemlerde, paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve resmi belgelerin sunulması zorunlu tutulacak.



4 /5 Eğer yapılan açıklama veya sunulan belgeler yetersiz görülürse, banka tarafından transfer işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilecek.

ATM İŞLEMLERİ DE MERCEK ALTINDA

Düzenleme sadece dijital ekranlarla sınırlı değil. 15 Mart’tan itibaren ATM üzerinden yapılan tek seferlik veya birbiriyle bağlantılı işlemlerin toplamı 400 bin TL sınırını geçerse, ATM ekranında da açıklama zorunluluğu uygulanacak.