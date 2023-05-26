Piyasa dolandırıcılığı suçu işledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplamak için Avcılar’da düzenlediği mitingde ekonomik tetikçiliğe soyundu. İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğini ileri sürerek, kriz şantajı yaptı.

TOPLUMSAL İNFİAL OLUŞTURMA ÇABASI

Toplumsal infial oluşturma çabasına girişen Ekrem İmamoğlu’nun skandal sözlerine, para ve finans otoriteleri tarafından sert tepki gösterildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) eş zamanlı yapılan açıklamalarda, İmamoğlu’nun açıkça suç işlediği vurgulandı. Bankaların tüm yükümlülükleri karşılayabilecek güçte olduğu belirtilirken, sektörün siyaset üstü tutulması gerektiğinin altı çizildi. Sermaye piyasası ile bankaların güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi. Peki, bu kişilere hangi idari ve cezai yaptırımlar uygulanabiliyor?

3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTENEBİLİR

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde “İşlem ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçları yer alıyor. Söz konusu suçları işleyen kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verileceği hükme bağlanıyor. Yine kanunun “Piyasa bozucu eylemler” başlıklı 104'üncü maddesini ihlal eden kişilere SPK tarafından idari para cezası kesiliyor.

250 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “İdari para cezası gerektiren fiiller” başlıklı 103'üncü maddesindeki fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında da mevzuat uyarınca 20 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.

ORGANİZE YALAN!

Benzer yalanları CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu da dillendirdi. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece nakit avans kesilmeyecek, dövizi olan bankadan çekemeyecek, istiyorsan TL verelim diyecekler. O’nu da düşük kurdan verecekler. Fahiş faizli kredi dahi alınamayacak” gibi hayal ürünü ifadelerle tetikçiliğe soyundu.

Yapılan iftira ve millet düşmanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından BDDK ve SPK paylaşımlarını alıntılayarak sektöre ilişkin açıklama yapan Nebati, gecelik faizlerin yüzde 7500’leri bulduğu, batık banka krizleri nedeniyle insanların hayatlarının bittiği bir enkazı devraldıklarını anımsattı. Nebati, 21 yılda kurdukları güçlü ekonomik altyapı ve bankacılık sistemi sayesinde, nice badirelerden güçlenerek çıkıldığını vurguladı. Bakan Nebati, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ekonomimizin ve bankacılık sektörümüzün tarihe geçen büyük başarıları aşikarken, birilerinin ortada bir kriz varmışçasına yaygara koparması ve Türkiye’yi aşağı çekmeye çalışması nasıl hastalıklı bir ruh halidir? Bu nasıl habis bir zihniyettir ki büyüme, istihdam, ihracat gibi güçlü makro ekonomik verileri ve bankalarımızın bugüne kadar gösterdiği yüksek performansı hiç dikkate almayıp ne idiği belirsiz, afaki faraziyelerle felaket tellallığı üzerinden oy devşirmeye çalışmaktadır. Yapılan apaçık yalancılıktır, iftiradır, millet düşmanlığıdır.”







