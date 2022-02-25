Ekonomi Piyasalar hızlı toparlandı Borsa İstanbuldaki yükseliş yüzde 5i aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalar hızlı toparlandı: Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 5'i aştı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında negatif seyreden piyasalar iki ülke tarafından yapılan müzakere açıklamalarıyla birlikte pozitife döndü. Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki toparlanma çabasına paralel şekilde prim kaydetti. BIST 100 endeksinde gün içi yükseliş yüzde 5'i aştı.

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Haber Merkezi Diğer
Piyasalarda toparlanma hızlandı
BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 5'i aşan bir prim kaydederek 17 Aralık'tan bu yana en hızlı artış performansına imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı. Ukrayna Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı. Çağrıya Moskova’nın cevabı da gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üst düzey müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

Piyasalarda Ukrayna-Rusya gerginliğinin oluşturduğu negatif hava iki ülke tarafından gelen müzakere açıklamalarıyla dağılmaya başladı.

Dolar 14 TL'nin altına indi

Jeopolitik endişelerin tetiklediği yükseliş sonrası dolar/TL dün sabah 14 liranın üzerine çıkmış ve gün içinde 14.60’a kadar yükselmişti. Bugün gelen açıklamalarla birlikte dolar yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek yeniden 14 TL’nin altına indi. Dolar/TL kuru şu sıralarda 13,82 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 15.56 seviyesinde.

Altında düşüş sürüyor

ABD’nin Rusya’ya yönelik yapacağı yaptırımları açıklamasının ardından 1,5 yılın zirvesinden dönen altında ise düşüş sürüyor. Risk iştahının bir miktar toparlanması ve müzakere açıklamaları sonrası gram altın 900 TL’nin altına geriledi. Gram altın şu sıralarda 842 TL seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da artış yüzde 5'i geçti

Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert kayıplar, bugün telafi ediliyor. Güne yüzde 1,72'lik değer artışıyla 1.883 puanda başlayan BİST 100 Endeksi, gününün ikinci bölümünde kazançlarını artırdı.Endeks gün ortasında yüzde 3,4 civarı yükselişle 1.913 puandaydı. Gün içi en yüksek seviye olarak 1.947 puanı gören BİST 100, 15:00 sularında kazançlarını yüzde 5'in üzerine kadar taşıdı.

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