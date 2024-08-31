Planlı tarıma üç kat destek

Tarımsal üretimde Türkiye’nin geleceği sunulan 3’er yıllık planlamalarla garanti altına alınacak. Ürün bazında sunulan desteklerin yanı sıra, çiftçilerin söz konusu uygulamaya yönelik uyum sürecini hızlandırmak için destekler sınıflandırılacak. Yağlı tohumlar ve hububat başta olmak üzere 13 stratejik üründe başlayacak planlı tarım yarından itibaren devreye alınacak. Türkiye genelinde planlı tarım için çiftçilerle ve akademisyenler ile istişareler başlarken planlı tarım ile birlikte çarpan sistemli desteklemeler de yürürlüğe girdi.





KALİTELİ ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILIYOR

Özellikle desteklerin kaldırıldığı yönünde haberler ile kamuoyunda polemik oluşturulmaya çalışılırken, kaldırılmanın aksine ayni desteklerin birçoğu da nakdi desteğe dönüşerek çiftçiye özgürlük tanınacak. Böylece çiftçi ayni olarak aldığı birçok yardımı da nakit alarak daha fazla özgürlük alanına kavuşmuş olacak. Her çarpanda çiftçilerin destekleri katlanacak böylece verimli ve kaliteli üretimin önü açılmış olacak.





UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRAN PLAN

Bakanlık planlı üretime çiftçilerin uyumunu hızlandırmak için planlı üretime katılan çiftçilerin desteklerini de artırıyor. Bu kapsamda önceki dönemde buğdayda 185 TL olan mazot gübre desteği yeni dönemle birlikte dekar başına 317 TL’ye çıktı. Ancak bu 317 TL’de çiftçinin planlı tarıma katılmasıyla birlikte iki kat artarak 634 TL’ye çıkacak.





SERTİFİKALI TOHUMA POZİTİF AYRIMCILIK

Ayrıca çiftçinin ekim yaptığı alanda su kısıtı var ise bir kat daha artarak dekar başı 976 TL’ye çıkacak. Su kısıtı desteği sunulan ürünler arasında; buğday, arpa ayçiçeği, aspir, nohut ve mercimek gibi kritik ürünler yer alıyor. Bunun yanı sıra çiftçi sertifikalı tohum kullandığında 0,5 çarpan daha eklenerek dekar başına destek miktarı bin 98 TL’ye çıkacak. Bunun yanı sıra örneğin pamuk gibi kritik ürünlerde 472 TL olan pamuk temel desteği de bin 98 TL ile yüzde 133 artırıldı.

3 YILLIK PLANLAMA DESTEKLERI DE KAPSADI

Türkiye, yarından itibaren planlı üretim dönemine ilk adımını atıyor. Çiftçilerin ne ekeceği oluşturulan heyetler tarafından belirlenmeye başlayacak. Bu kapsamda çiftçinin 3 yıl boyunca ne ekeceği belli olacak. Bu sayede çiftçi önünü görecek ve ne ekeceğini 3 yıl önceden bilecek. Dün açıklanan yeni destekleme modeli ile birlikte ne destek alacağını da çiftçi 3 yıl önceden bilecek ve planlamasını buna göre yapacak. Ancak yıllık enflasyon ve diğer gelişmelere göre desteklerde de güncellemeler yapılabilecek.



