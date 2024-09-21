Planlı tarımda gübre-mazot bedava

Türkiye planlı tarım ile yeni bir döneme başlarken, su kısıtı desteği alacak ilçeler de belli oldu. Bu kapsamda toplamda 11 ilde 52 ilçe su kısıtı alanına dahil edildi. Aksaray, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde ve Şanlıurfa'nın bazı ilçeleri su kısıtından etkilenecek ve belirlenen ürünleri ektiği takdirde ek destekler alabilecek.

Suyu koruyacak çiftçilere ek destekler ile suyu korumayı teşvik edecek Tarım ve Orman Bakanlığı su kısıtı olan ilçelerde buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği ve aspir üreten üreticilerin ekilme aşamasında ve hasat aşamasında çiftçinin tüm mazot ve gübre giderlerini karşılayacak. Çiftçiler belirlenen ürünler dışında üretmesi halinde herhangi bir destek alamayacak.





KONYA'NIN YÜZDE 62'Sİ SU KISITLI

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, tarımsal su kaynakları en kısıtlı il olarak dikkatleri çekiyor. Bu anlamda toplamda 31 ilçesi olan Konya'nın yüzde 62'lik bölümünü oluşturan 19 ilçesi su kısıtı kapsamına alınarak sadece belirtilen ürünlerde üretim yapacak. Az su tüketen ürünlerle verim artırılacak ve su kaynaklarının azaltılması engellenecek.





VERİMSİZ ÜRETİM VERGİLENDİRİLECEK

Üreticiler birkaç yıl aynı ürünü ektiği takdirde ülke kaynaklarının verimsiz kullanması nedeniyle ek vergi ödeyecek. Kuraklık etkisiyle tarımsal üretimin olası düşüşüne vurgu yapılırken, kuraklığın uzun vadede ise tarım alanlarını azaltacağı da düşünülüyor. Oluşturulan planlı üretim modeliyle olumsuz etkilerin önüne geçilecek ve su şartlarına uygun ürünler ile orta vadede ürünlerde verim ve kalite artışı gerçekleşecek.





İŞTE O ILÇELER

81 ilde yapılan su çalışmalarına öğretim üyeleri bölge çiftçileri ve su kurulu üyeleri de katıldı. Belirlenen 11 ildeki ilçeler ise şu şekilde; AKSARAY: Merkez, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Sultanhanı. ANKARA: Bala, Gölbaşı, Haymana ve Şereflikoçhisar. ESKİŞEHİR: Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Sivrihisar. HATAY: Kumlu ve Reyhanlı. KARAMAN: Ayrancı, Merkez, Kazımkarabekir. KIRŞEHİR: Boztepe, Mucur. KONYA: Akören, Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanşehir, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu. MARDİN: Artuklu, Derik, Kızıltepe. NEVŞEHİR: Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir. NİĞDE: Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez. Şanlıurfa: Viranşehir.



